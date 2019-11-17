衰前夫無俾贍養費　單親媽獨力養家　聽到囝囝約老爸食飯勁嬲

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

呂秋遠提醒單親媽媽應回想當初為何要爭取兒子的監護權。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

這位姊妹你好，關於你的疑問，我想先請你思考一個問題，你當初想要爭取監護權的目的是什麼？

沒錯，大部分離婚的父母，都會想爭取孩子的監護權，也就是親權。站在可以陪伴孩子、分享孩子的每一刻悲傷與喜悅來說，爭取親權是好事。但是，請不要只看到粉紅泡泡而已，事實上，孩子的主要照顧者是世界上最辛苦的差事之一，沒有薪水、常被客訴、工時超長。擔任孩子的主要照顧者，大概就是這樣的工作。

沒薪水？當然沒有，遇到不負責任的前夫或前妻，一毛都不會給。說他沒錢，倒還可以跟女友出國去玩；說他很窮，臉書上卻都是他打卡的美食照片。總之，離婚協議書上的金額就像是冥紙一樣，只能燒不能用。自己只能含著眼淚帶著微笑，賺著賣白菜的錢，操著賣白粉的心，每天透支的過生活，也不曉得怎麼活過來的。

被客訴？當然有。遇到不聽話的孩子，真的會很想掐死，這個小孩說不定還經常會頂嘴嗆聲說，早知道我就去住爸爸家，他都不會罵我。你心裡咒罵不曉得幾百遍，心裡想著「老娘真是倒了八輩子楣才要養你這個不孝子你給我去啊最好都不要給我回來你老爸都不管你老娘會管你是為你好也不想想每天老娘辛苦工作回家還要看你功課是應該的嗎給你福利當福氣方便當隨便輕鬆當放鬆給你臉你不要臉嗎？」

工時長？當然是。每天工作後，還得煩惱孩子今天的學習狀況如何？會不會要你上電視去講，我的小孩很乖，都是朋友帶壞的？家長會要不要參加？功課寫好沒有？學測成績很糟糕怎麼辦？下午打球骨折要去哪家醫院複診比較沒有後遺症？等到醒過來的時候，小孩已經成年，然後覺得自己好像少了些什麼。

所以，你為了誰這麼做？

呂秋遠指作為媽媽，無論如何都不應把對前夫的怨恨轉移到兒子身上。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

親愛的姊妹，當你要把孩子生下來，你要考慮的只有一件事。當你們離婚了、即便「山無陵、江水爲竭、冬雷震震、夏雨雪、天地合」，也有本事把孩子獨立帶大，你才可以同意自己把孩子生下來。我當然可以教你怎麼跟這個人要扶養費、把孩子改姓、孩子不要去他家掃墓、甚至讓孩子往後不用負擔他的扶養義務。可是，你到底為什麼要爭取這個孩子的監護權？難道不是因為希望他快樂？

因為他在你身邊是快樂的，因為你可以讓他成為一個好人，所以你願意犧牲你的青春、你的歲月、你的金錢，去讓這個孩子快樂成長，而不是像你前夫一樣的不負責任。你透過付出與陪伴，讓孩子愛上你，但是如果孩子仍然對他有感情，你會因為你這些付出而生氣，為什麼？你覺得不值得嗎？不會啊！你前夫並沒有得到你所擁有的這些，孩子只會跟他吃一頓飯，但是你因為這些付出，所得到的傷心、難過、幸福、喜悅，親眼看到孩子不斷的成長，豈止是一頓飯？

律師呂秋遠指女子離婚後獨力照顧子女，是世上最辛苦的差事之一。（資料圖片／一条提供）

所以，別把你對前夫的怨恨移轉到扶養孩子這件事情上，他確實欠你感情債與金錢債，但是孩子沒有義務涉入你們之間的糾紛，他們是無辜的，不要再不平衡了，孩子是愛你的，這就已經足夠了。最後，不要罵你前夫像韓國瑜，他最近在忙著搬公文與抓竊聽，比你這個不負責任的前夫好多了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）