便利店叮叮海鮮粥竟與圖片一樣有大鮮蝦　網民感動激讚：CP值超高

許多外食族會選擇在便利商店簡單解決一餐，吃得多了還會評點比較各大超商餐食孰優孰劣，各有擁護。近日全家便利商店推出一款新品「生滾海鮮煲粥」，網友試吃後大為驚豔，直讚CP值高，圖文一出立刻被鄉民推爆。那麼，我們先來看看全家是怎麼介紹這道料理的。

網友試吃後描述，開箱超驚喜，實物與照片幾乎一模一樣，粥品上放著2隻完全沒縮水的大蝦，肉質Q彈就像現煮，吃得到鮮甜味，粥裡還有蛤蜊、魷魚等，海鮮味非常重，CP值頗高，會讓人想回購。

粥品上放著2隻完全沒縮水的大蝦（PPT）

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超佛！超商微波食品竟然有真蝦！（即睇網民留言▼）

終於……圖片不再是「僅供參考」惹 (Q▽Q)

身為常常被包裝騙到的消費者，可以不用感受開箱後的失落感，真的要感動哭！（即睇網民留言▼）

放2隻蝦蝦居然才賣65元

除了「圖文相符」感人淚下外，食材這麼豐富的粥品才賣65元也是鄉民狂推的原因之一。（即睇網民留言▼）

CP值這麼高……要買要快啊！

一般來說，太超值的產品都活不久（誤），所以……各位動起來動起來www （即睇網民留言▼）

口味真的很優嗎？鄉民食後感↓↓↓（即睇網民留言▼）

看得本編口水都要流出來，今天晚餐就決定是你啦！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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