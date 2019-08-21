網購Nike波鞋一收貨即降價　買家要求退差額　店主一句神回秒閉嘴

「差評！必須差評！」滿心歡喜買下心頭好，轉頭見到同一貨品平很多，的確令人「揼心口」。有台灣網民日前在facebook分享一次網購經歷，指早前在網上拍賣平台購入一對Nike Air Max 720新款跑步鞋，結果收到貨品一刻就看到降價了，令他不忿，遂私訊老闆要求退差價，不過賣家一句神回讓他秒閉嘴。

有網民早前在網上拍賣平台購入一對Nike Air Max 720新款跑步鞋，結果收到貨品一刻就看到降價了。（示意圖，蝦皮截圖）

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網民日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，上載一張跟賣家對話的私訊截圖，事源他在蝦皮拍賣購入一雙Nike Air Max 720球鞋，但沒想到一收到貨，再回頭看原本的購買頁面，就發現賣家已降價。樓主遂向老闆表示，「我的鞋剛收到你那邊就降價」，並問道「可以退差價嗎？」不過賣家都不是省油的燈，就只神回一句「我現在就漲價！」並傳來拍賣網最新截圖，還抵死說了句「漲好了」秒殺樓主，瞬間讓他啞口無言。

網民與賣家對話極爆笑。（fb「爆廢公社二館」圖片）

對話截圖笑爆網民，「老闆太好笑了」、「很有效率啊！」更形容他是「傑出的賣家」，又指價格有升有跌很平常，「匯市也是每秒都在變動啊」，有網民則嘲諷「老闆再漲價，買家要補差額嗎？」

（fb群組「爆廢公社二館」）

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