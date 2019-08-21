55歲祖母出軌懷情夫骨肉　不慎流產竟偷滿月孫扮親生仔

內地安徽省鳳陽縣近日發生一宗嬰兒離奇失蹤案件，令人意想不到賊人就是嬰兒的祖母，原來祖母有外遇，為了和新歡共組新家庭，她竟假裝懷孕，再偷抱走孫子當自己和新歡的兒子，荒唐的行徑行為令人震怒。

曾女向警方坦白，表示抱走孫子是因為想要和新歡蔡男共組家庭。（網上圖片）

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嬰兒的張姓祖父早前在孫子的滿月宴上，發現孫子無故失蹤，他懷疑是自己外遇的曾姓妻子把小孩抱走，因為自孫子失蹤後，曾女也一同消失，不僅不接電話，甚至還把手機關掉，讓人找不到她。

張男指，55歲的妻子在外面有情夫，雖然兩人沒有離婚但貌合神離，因此他一發現事有蹊蹺就立刻報警。警方之後找到曾女住處，發現她果真把嬰兒偷偷抱回去，而這名嬰兒和曾女沒有血緣關係，因為嬰兒的爸爸其實是張男和前妻所生的兒子，所以寶寶不是曾女的親孫。

曾女不斷傳假懷孕照片給蔡男，又用枕頭、衣物等當成「假肚」，讓蔡男信以為真。（網上圖片）

曾女向警方坦白，她指，抱走孫子是因為想要和新歡蔡男共組家庭，曾女懷了蔡男的孩子，但工作時不小心跌倒流產，她擔心蔡男會因為她沒有小孩而拋棄她，於是隱瞞真相，以安胎為由躲回老家休養；休養期間，曾女仍不斷傳假懷孕照片給蔡男，又用枕頭、衣物等當成「假肚」，讓蔡男信以為真。

直到面臨生產的日子，曾女擔心再也瞞不住，因此想到用剛滿月的孫子來圓謊，趁着沒人注意的時候偷偷抱走孩子，但最後還是東窗事發，目前她已經被行政拘留。

不少網民都認為曾女的行為十分瘋狂，「幾十歲了，要點臉行不行！編劇都不敢這麼寫！」、「可比那些狗血電視劇，還要狗血」、「瘋了嗎？」、「到底誰孫子啊」、「電視劇都不敢這麼寫」。