內地綜藝《中餐廳》英文菜單多錯處　珍珠變「Pear」　網民：丟臉

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內地藝人黃曉明有份錄製的綜藝節目《中餐廳》第三季，廣受網民熱議，除了他在節目內的言行舉止被嘲諷有「中年王子病」外，有眼利網民發現，「餐廳」的餐單菜式英文譯名更是錯漏百出，如「軟飲」變咗「Sort Drink」、珍珠奶茶變「Pear（梨）Milk Tea」，差不多每一項都有問題，令人瞬間黑人問號，並稱「替全體主持感到尷尬」。

節目《中餐廳》邀來黃曉明當店長，帶領秦海璐、楊紫、王俊凱等人在意大利西西里開餐廳。（《中餐廳》劇照）

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節目邀來黃曉明當店長，帶領秦海璐、楊紫、王俊凱等人在意大利西西里開餐廳，但近日有網民就在微博發文，直指節目內使用的餐牌犯下多個低級英語錯誤。餐牌由一開始的「Chinese A La Cate Meun」已錯了兩個字，包括「Carte」及「Menu」，其後「軟飲」（Soft drink）則寫成「Sort drink」，可口可樂（coca cola）變「coke cola」、珍珠奶茶寫成「pear milk tea」、應為「Tin（罐）」則成「Ting」等，幾乎每一行都出現了錯誤。

有眼利網民發現，「餐廳」的餐單菜式英文譯名錯漏百出。（微博圖片）

↓↓↓ 菜單錯處逐個捉 ↓↓↓

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事實上，這份菜單是由王俊凱負責，但由於太過疲勞而睡着了，就交由楊紫負責製作和打印。不過，在菜單完成之後，作為店長的黃曉明還一字一眼細細檢查過菜單，被網民質疑怎會全體成員都沒有發現其中的錯誤，「全體主持丟架丟到國外」。

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雖然餐廳開設在意大利，但也要有基本英語水平，有網民笑言「太讓人尷尬了」，如果連網民都發現到謬誤，進店光顧的外國人應感到莫名奇妙，有人則猜測他們是用網上翻譯而出事，又指即使無視英語問題，整張菜單也太沒誠意，「讓人第一感覺是毫無食慾了」。

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