【逃犯條例】內地律師陳秋實來港去撐警及民陣集會　稱受壓急回國

修訂《逃犯條例》惹起的爭議仍持續，內地律師梁秋實上周六（17日）以遊客身份來到香港，希望見證及紀錄這個城巿正發生的事情，強調「任何人士面的意見都想理解」，亦呼籲不同立場的港人與他交流。陳秋實先後參加不同陣營舉行的集會，包括8.17的撐警「反暴力、救香港」集會、8.18民陣於維園舉行的「流水式集會」等，他將過程拍片放上微博，讓內地網民多角度了解香港的示威浪潮。惟陳秋實在微博發帖後受到多方壓力，影片亦被刪除，他在親友及同事勸喻下，決定提早結果行程，昨日已返回內地，更坦言預料其律師牌照會被吊銷。

內地律師陳秋實日前親自來港，先後參與撐警及民陣集會等，並拍片紀錄有關活動。（片段短片截圖）

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內地律師陳秋實在微博擁有逾73萬粉絲，他除了從事律師事務，平日亦希望紀錄社會發生的事情。他為了解香港近日的修訂《逃犯條例》爭議，上周六（17日）以遊客身份來港，當日他在微博上載首支影片，強調自己不是大陸特工，也不是記者，「只是個名不經傳的小律師」，指對內地的輿論環境及媒體不太滿意，故親身來到香港現場充當媒體，學習「兼聽則明、偏聽則暗」還原真相，「希望親眼見證這裏發生的事情」，歡迎香港各立場的人士跟他交流。

在港逗留4天期間，陳秋實除每天看多份香港報章外，亦盡量出席不同團體舉行的集會，，包括上周六（17日）由教育界發起的集會遊行、撐警的「反暴力、救香港」集會，以及周日（18日）由民陣於維園舉行的「流水式集會」，更親身到過旺角見證警民衝突。在周日的民陣集會中，他曾上台分享，表示很多內地居民不了解香港正發生的事，呼籲香港人可用普通話、簡體字的方式向內地居民解釋。

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他於上周日（18日）在微博上載多段影片，包括向內地網民解釋「和理非」、「勇武派」、「不割席」、「兄弟爬山，各自努力」的概念，又分享參加數個集會的感受。他留港期間曾接受本地傳媒訪問，指參加撐警集會時，氣氛相對平和，而民陣的8.18集會，則的確感到示威者的戒心，有人問他是否公安和被對方阻止拍攝，他穿上黃色熒光背心，在背心展示自己的內地居民證，有需要時向巿民解釋來意。他表示很多內地朋友得悉他來港後，託他帶一個祝福給香港人，「不是所有大陸人都恨他們、罵他們」。另外，他稱8.18集會現場有30多個國家和地區的記者作報道，惟很難找到內地傳媒在場，故他希望留個紀錄。

現年34歲的陳秋實，其實在內地頗有人氣，他在2014年考獲律師執照，同年參加北京衛視節目《我是演說家》成為亞軍。（陳秋實微博圖片）

陳秋實坦言在內地沒有在網上翻牆看外界消息，對於今次「人肉翻牆」來港，他不認為自己特別勇敢，他昨晚7時上載最後一條短片，稱正身處香港機場，準備返回內地，又透露上載短片到微博後，收到多方壓力，公安局、司法局、律師協會、律師事務所等致電他，要求他馬上回國，否則其同事、上司亦將受牽連，所以他只好中斷行程，提早返回內地向各方交代。

陳秋實坦承今次是衝動行事，自己投考了3年才獲取律師執照，如今已有心理準備被吊銷執照，他指雖然不值得，但沒有辦法，「我就是這麼一個性格的人」，認為這是自己選擇的路，願意一個人承擔。面對未來的風險，他表示有朋友提議給錢他到外國避風頭，但他一口拒絕，「我是中國人，那個是我的祖國、是我的家，出了多大的事我都會回去」，最後更指「自己的命，就得自己扛」。

片段引起大批網民熱議，不少香港及內地網民都對陳秋實的行動表示支持，香港網民亦表示歡迎更多內地人來港看清爭議，又祝福陳秋實一切平安，惟陳秋實拍下的片段已在微博下架。

現年34歲的陳秋實，在內地頗有人氣，他在2014年考獲律師執照，同年參加北京衛視節目《我是演說家》成為亞軍，其5篇演講作品在網絡總點擊超過1.5億次。他同時是電視主持人、舞台劇、影視劇演員等，其主要執業方向為影視娛樂、傳媒、互聯網領域的法律業務，被稱作「文藝律師」。