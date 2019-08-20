青蛙Pepe曾被指極右象徵　今常見香港示威現場　創作者咁回應…

網絡的漫畫角色青蛙Pepe早年流行於外國社交網站，其後流入香港深得年青人喜愛，近月反對修訂逃犯條例的遊行和集會中亦經常見到。創作Pepe的漫畫家Matt Furie也留意到有關情況，有網民電郵他問意見，他回應「Pepe for the people！」

有示威者拿著Pepe的標語，引來不少外國網民關注。（mattleines ig圖片）

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Pepe在2005年由Matt所創，凸眼厚唇的趣怪造型，深得年輕網民歡心，更創作出不同的貼圖，不過Pepe於2017年被美國極右團體廣泛利用，成為白人至上主義象徵，更被非政府組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）列入網絡仇恨符號資料庫，成為了「另類右派」（Alt-right）的代表。

為此，Matt曾在漫畫中親手賜死Pepe，表示和種族主義劃清界線，澄清創作Pepe的原意，「你說Pepe是什麼，牠就是什麼！而我覺得牠是代表愛。」

Pepe造型的示威者貼圖（stickers）近日大受歡迎。（Telegram圖片）

雖然Pepe在外國成為極右主義的符號，但對於喜愛它的香港人來說，純粹喜歡其可愛、趣怪的造型。近月反對修訂逃犯條例的遊行和集會中，偶爾亦可見到有人用Pepe來畫標語，而以Pepe造型的示威者貼圖（stickers）也大受歡迎。

網民「謝天下」日前以「Pepe重生香港」為標題電郵給Matt，表示Pepe已經成為持續示威的抗爭符號，沒想到真的收到Matt回覆，他表示「This is great news，Pepe for the people！」其實Matt也留意到有關情況，曾在社交網頁上分享香港示威者用Pepe做標語的圖片。

多間外媒包括《紐約時報》、加拿大《環球新聞》等，亦留意到Pepe經常出現在遊行和集會現場，《紐約時報》形容Pepe「在全世界被普遍認為是惡意的，表明一種邪惡而危險的世界觀」，但Pepe「在香港抗議活動中扮演一個支持民主的自由鬥士新角色」，受訪示威者亦指在示威中畫Pepe與極右意識無關，而是「他看起來很有趣，抓住了很多年輕人的心，這是年輕人參與這運動的象徵」。