跟前男友去過…失戀女瘋狂留Google景點評論　怨恨又抵死笑爆網民

愛的反面是恨，連一起到訪過的地方都變成最爛的風景。有台灣網民在網上搜查景點時，無意間發現一條極怨恨的Google評論，指曾跟前任到過該處，「真應該買一本最厚的書，然後狂打他後腦杓」，即使不認識本人，都深深感受到她對前男友的滿滿怨恨。隨着景點不同，前任「下場」亦有所改變，該用戶留下數十條評論抒發心情，不論老街、藝術館、酒店等都有兩人「蹤跡」，令人不禁好奇「到底遇到了多糟糕的前男友？」

有台灣網民在網上搜查景點時，無意間發現一條極怨恨的Google評論。（Dcard圖片）

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Google地圖設有用戶評論欄目，網民可就該景點發表意見及評分。有台灣網民在Dcard討論區發文，稱在Google地圖中發現一則評論，寫道「帶前任去過，他真應該買一本最厚的書，然後狂打他後腦杓，活該」，其後點開這個人的用戶資訊，發現大量對前男友滿滿怨恨的留言，隨着景點不同，對男友亦有不一樣的評價。

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+ 10 + 9 + 8

翻查這個失戀人士的評論發現，半年前已開始留下「帶前任去過」的訊息，至今已有逾幾十條「咒詛」或悔氣之言，但不少都是「抽得應一應」。例如對於星巴克分店，她留言稱「跟前任去過，他只配喝廁所的水」；評論「小默契民宿」時，則是「證明了我們沒默契」；還有跟前任光顧過的藥局，也留下「任何藥都治不了他的白痴」的訊息。

雖然看似怨念很重，大家亦同情這失戀者，但那些啜核評論笑死一眾網民，不少人都好奇「她的前任到底是幹嘛？」又指「這招我要學起來」，有網民則良心發現：「把我們的快樂建立在這位大姐的痛苦上」。

（Dcard）