女大學生分享房間照　「鷹眼」媽媽驚見床頭手銬　問阿囡有咩用…

和家人分享生活日常是開心的事，但萬一有東西「唔見得光」，記得拍照時提早收起。美國一名女大學生Ella Martine，日前和媽媽分享房間的新佈置時，忘了收好所有床上物品，被擁有鷹眼視覺的媽媽一眼看見床頭扣着兩個手銬，急急問她用幹什麼的。大學生一度戲稱是室友用來拍「小電影」用的，但媽媽並不買帳，真實用途實在不得而知，女大生只留下一句耐人尋味的「我有男友，大家都有」。

美國女大學生Ella Martine傳房間照給媽媽看，但對方一眼看到床頭有手銬。（「Ella Martine」Twitter圖片）

美國女大學生Ella Martine傳房間照給媽媽看，但對方一眼看到床頭有手銬。（「Ella Martine」Twitter圖片）

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美國女大學生瑪蒂娜（Ella Martine）來自加州，日前她將和媽媽聊天的截圖上載到Twitter，引起大量網民關注。事源她剛好新佈置好房間，床邊有一個連着天花板的小花籃，床邊分別放了一個藤茶几和藤椅，富文藝氣息。瑪蒂娜想起媽媽一直想看她新房間的照片，不假思索就拍了照傳給她。

Ella Martine將對話分享到Twitter，笑稱自己太蠢。（「Ella Martine」IG圖片）

媽媽一看到照片就大讚裝飾得很好看，但同時啟動了父母獨有的鷹眼視覺，發現床頭上扣了兩個「銀色異物」，雖然被枕頭遮了一半，但可以看得出是手銬。一個女生床頭有手銬，難免令人起疑，媽媽就急急問是用來幹什麼的。

Ella Martine經常將自己自彈自唱的影片上載分享。（「Ella Martine」IG圖片）

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瑪蒂娜腦筋急轉彎，說其實是室友要為課堂拍攝「小電影」，那只是道具，忘了拿走。可惜媽媽不是小孩，明顯沒有相信，只提醒她快點拿掉。瑪蒂娜將對話上載到Twitter，笑稱自己太蠢，忘了拿走手銬。至於手銬有什麼用途，實在難以考證，但她回覆網民時突然提到，「我有男朋友，大家都有，人生很短暫」，有可能是用來增添情趣的。

許多網民追問她的室友拍了什麼「小電影」，亦引起其他女網民分享經歷。有網民留言說，她懷孕時媽媽經常來幫忙打掃，但清潔睡房時發現床上有手腳「束縛器」，媽媽以前很驚訝她婚後為何如此快懷孕，看到那些工具後就不驚訝了。而有關應對父母的技巧上，有網民認為可提供更合理的解釋，比如要用來預防夢遊時走來走去，他們有機會相信。

（Twitter）