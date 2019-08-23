見女網友驚覺被照騙　內地男嬲爆報警慌稱嫖妓被騙　結局超崩潰

網絡世界的事情不要信十足，崩潰真相揭盅時亦不要失控亂報警。內地一名男子較早前認識了一名女網友，看「加料」照片以為對方是美女，送了幾千元的唇膏、衣服，豈料見面後發現樣貌與相片完全不符，馬上和對方吵起來，更氣得打110報警說自己嫖妓被騙。男子和接線生通話後醒覺「玩大咗」，一度戲稱是誤報，但接線生以為他真的在嫖妓，派員到該處檢查，到場才知道事件前因後果，最後這男子涉嫌謊報警情而被行政拘留。

葉男見女網友真人太醜，竟氣得報警說自己嫖妓受騙。（微博影片截圖）

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杭州上塘派出所日前接到一個奇怪報案，一名葉姓男子居然自投羅網，報警說自己嫖妓時被騙。8月17日晚，葉男報案說自己在酒店，「就是跟別人做這個……嫖娼交易」，又稱女方答應要「跟我做足一小時，然後就沒有按照事先說的來（服務），現在我感覺受了欺騙」。接線生要求葉男報上名字，葉男突然說「算了算了」，但接線生馬上稱：「這個不是你說算了就算了！嫖娼！我們要處理的！同志！」

公安趕到涉事酒店，發現房內只有葉男一人，他聲稱自己是「誤報警」，在追問下才解釋，原來他到此和女網友見面，但對方真實樣貌和照片嚴重不符，二人起了衝突。葉男一氣之下，竟然報警說自己嫖妓被騙，這時女網友自行離開，公安在現場沒發現賣淫痕迹，故葉男涉謊報警情帶署調查。

葉男其後交代，約半個月前在一個論壇認識到一名女網友，看她的照片以為長得漂亮，就不停買禮物送給對方，唇膏、公仔、裙，前後花了近3000元人民幣（約3300港元）。當晚是他們第一次見面，發現女網友真人「長得很醜」、「和照片差距很大」，葉男認為自己被騙感情，要求女網友退還禮物，雙方就吵起來，而嫖妓一說是想令對方難堪。

公安認為葉男的確沒有嫖妓，但因為他虛報案情浪費警力，現時涉嫌謊報警情被行政拘留。網民沒有同情葉男的遭遇，恥笑他竟然相信網上P圖，又安慰他說：「知足吧，好歹性別沒錯。」

（綜合）