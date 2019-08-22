內地醫院殮房「截劫」遺體　收死者家屬買路錢　網民：土匪行徑

病人過世後應體面離去，居然還有人想從中賺錢？日前，長沙一名女子在湖南省第二人民醫院過身，家屬安排了殯葬公司處理後事，但遺體被醫院太平間的工作人員「截劫」，並要求家屬交出620元人民幣（約690港元）的「買路錢」才可取回遺體。事後，太平間人員否認收「買路錢」，聲稱中途收費是溝通錯誤，目前醫方願向死者家屬賠償2000元人民幣（約2200港元）作精神賠償，希望了事。網民知悉事件後，形容收錢相關做法「厚顏無恥」，「這都什麼年代了，還有當年的土匪行徑？」

死者家屬指，太平間（殮房）職員稱要付「買路錢」才可領回遺體。(微博圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事件發生於周一（19日）上午，長沙一名馬姓女子，在湖南省第二人民醫院的深切治療部停止呼吸死亡，家屬已經安排了殯葬公司處理後事，直接運走遺體並安排搭建靈堂舉辦喪禮等，該公司人員亦趕到醫院。不過，當天醫院太平間的工作人員，竟搶先一步到深切治療部，在未曾通知家屬的情況下，將遺體運到太平間。

家屬以為只是誤會，就到太平間領回遺體，但當時太平間有一個職員走出來，叫她入內，說「把費交了」，家屬追問是什麼費，「他說是買路錢，要交620元」，家屬並表明已委託殯葬公司處理，未曾要求醫院處理遺體。可是家人擔心誤了時辰，協商一輪，不情願下還是交了320元人民幣（約360港元）的「買路錢」，才成功將遺體運出太平間，送到殯儀館靈堂。

事件引起不少網民熱議：

事後，死者家屬聯同內地傳媒到醫院了解，醫方人員稱太平間全稱是「湖南省第二人民醫院殯儀業務接待處」，由長沙銘德殯葬有限公司具體承包業務，即是外判業務。醫方指，院內病人死亡時，病房一般會通知太平間人員來轉運屍體，但細節由工作人員與家屬交接，他們承認有管理漏洞。

然而，太平間的工作人員否認有收「買路錢」，說收取的320元，是「裹屍費和轉運費」，認為只是溝通上引起誤會。家屬反指，他們從未收到太平間的收費細則，甚至是否需要太平間轉運屍體，亦應尊重家屬意願。醫院殯儀業務接待處的負責人表示，願當面向家屬賠禮道歉，並以2000元人民幣（約2200港元）作精神賠償。

事件引起內地網民熱議，有人認為當局應主動徹查情況，湖南省第二人民醫院在內地體制下級別不低，但仍出現「買路錢」事件，估計不上新聞還會有重犯的情況。許多留言炮轟太平間的人在吃「人血饅頭」，趁家人悲傷又萬分焦急的心情來賺錢，「真的不怕損陰德下地獄」。

（綜合）