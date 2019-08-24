付國豪辦公室座位塞滿粉絲包裹　內地網民示愛：英雄缺女朋友嗎？

《逃犯條例》修訂風波持續，《環球時報》記者付國豪早前在香港機場集會中，遭部分示威者捆綁雙手及毆打，被內地傳媒廣泛報道後，微博上掀起熱潮，「付國豪」三字一度登上微博熱門搜尋排行榜第一位，內地網民紛紛引用其名句「我支持香港警察，你們可以打我了」來發帖。

環球網微博昨日（23日）貼出一張「充滿愛」的照片，指距離付國豪上班還有3天，相中見其辦公室座位堆滿一盒二盒由市民送來的零食，網民笑言付國豪可在公司開小賣部，更有人急不及待問道「英雄缺女朋友嗎？我把自己寄過去」，只看文字圖片都感受到內地網民對他濃濃的厚愛。