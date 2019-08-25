睇完YouTube即發達？　27歲女子睇教學影片後執到3.72卡黃鑽

幸運說來就來！美國南部阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）為全球唯一對外開放的鑽石產區，容許遊客在指定區域內「尋寶」。一名27歲女子早前與家人到該公園享受家庭樂時，心血來潮打開YouTube觀看挖鑽石的教學影片，看到一半後剛好低頭，便於地上發現一顆3.72卡的黃鑽，打破公園自2017年以來拾獲的最大顆鑽石的紀錄。

27歲女子Miranda日前與家人一同往阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩，期間幸運地拾到一顆3.72卡黃鑽。（阿肯色州州立公園官網圖片）

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居於德州的27歲女子Miranda日前與家人一同往阿肯色州的鑽石坑州立公園遊玩，眾人遊覽及「尋寶」約一小時後，在山腳附近休息。Miranda當時心血來潮，打開YouTube程式，搜尋「如何尋找鑽石」的影片，「這是我想知道的，我怎麼才能在這裏找到鑽石？」

園方證實，Miranda拾到的為一顆3.72卡黃鑽，是自2017年10月以來該公園來「出產」的最大顆黃鑽。（阿肯色州州立公園官網圖片）

當Miranda看到一半時，打算看看孩子們的情況，沒想到一低頭便發現地上的岩石碎中，有顆閃閃發光的東西，「我看了看孩子們約1秒鐘，再往下看時，突然看到一顆和其他岩石混在一起的鑽石」。她立刻拾起該顆發光小石頭，跑向母親的身邊，「我把它握在手裏，想要確定那是甚麼東西，於是向媽媽大喊『我覺得我好像撿到了』」。

與兒子及母親商量後，Miranda決定將鑽石命名為「復仇者Caro」。（阿肯色州州立公園官網圖片）

園方其後證實，Miranda拾到的為一顆3.72卡黃鑽，是自2017年10月以來該公園來「出產」的最大顆黃鑽。與兒子及母親商量後，Miranda決定將鑽石命名為「復仇者Caro」，並考慮將它鑲於戒指上，或將鑽石分割成兩分，將來傳給其女兒和兒子，「如果以這種方式繼續下去，它可以作為傳家之寶」。

（阿肯色州州立公園官網、華盛頓郵報）