【8.5罷工】惡搞麥當勞廣告歌　「罷喇罷罷罷」　網民瘋狂改歌詞

一個「罷」字引爆澎拜創意。近日網上流傳一張改圖，圖中麥當勞廣告歌被惡搞，改成「罷喇罷罷罷」及「I’m strikin’ it」，標語及「金拱門」M字標誌也被順時針轉了90度，改圖呼籲港人響應8月5日「全港三罷」，罷工、罷課、罷市。該惡搞旋即被網民瘋傳，更製成文宣，貼到各區連儂牆，不少網民都笑言改圖「有聲」，盛讚香港人創意無限。商台前DJ Leo亦在facebook「拋磚引玉」，着網民集思廣益「一人一句罷工歌詞」。

網民惡搞麥當勞的廣告歌、標語及「金拱門」M字標誌，改成「罷喇罷罷罷」及「I’m strikin’ it」，呼籲港人響應8月5日「全港三罷」。（網上圖片）

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從網上改圖可見，麥當勞的M字金拱門標誌被順時針轉了90度，變成「3」字，下方則將麥當勞的經典廣告歌曲、陳奕迅《聽聽》歌中「Ba da ba ba ba」一句，變成中文字「罷喇罷罷罷」，又將原本是「I’m lovin’ it」的標語換成「I’m strikin’ it」。

不少網民看到都指改圖「有聲」、「跟住唱咗出嚟」，有人更「極快手」將圖片印出貼到街頭。除了麥當勞的廣告歌，有網民亦想起樂隊Supper Moment的《無盡》，他們最後唱出「Ba la ba ba la da ba ba la la ba ba」，網民笑言聽下去像「罷喇罷 罷喇喇罷 罷喇罷喇罷 罷喇喇罷罷」，有人更稱「原來Supper早已預言要撐罷工」。商台前DJ Leo亦在Facebook「拋磚引玉」，着網民集思廣益「一人一句罷工歌詞」，令帖文頓變「有聲po」，網民紛紛留言絞盡腦汁改歌詞。

以下歌詞，你唱唔唱得出係咩歌？

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