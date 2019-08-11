泰性感妹穿麥當勞小背心食薯條照瘋傳　身份曝光網民喊：戀愛了！

麥當勞算是最親民的快餐之一，但近日網上有一輯照片瘋傳，一名泰國性感美女身穿紅色麥記吊帶小背心在食薯條，引來網民哄動！皆因相中美女樣子清秀、身材驕人，不少網民稱有初戀感覺，大喊：「我戀愛了！」原來這名初戀系美女名叫「Nilawan Iamchuasawad」，是當地團體「Cm Cafe」的成員之一，其Instagram至今已有逾26萬名粉絲，而這輯「食麥記」的照片是去年拍攝，近日再被網民翻炒，令她更受關注。

Kaimuk去年的一輯麥當勞寫真相近日在網上被翻炒瘋傳，吸引不少網民留言討論。（fb專頁「Student Cute Girls TH」圖片）

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這名花名「Kaimuk」的少女來自泰國曼谷，去年與facebook專頁「Student Cute Girls TH」合作，拍下一輯以麥當勞為題的寫真照片。Kaimuk穿上一件印有麥當勞M字商標的紅色吊帶小背心及白色熱褲，展示出其驕人體態，胸前的「M」亦撐到變形！寫真相片中，她曾拿起薯條以誘人的神態輕咬，令有網民看得陶醉又肚餓，有人更稱：「好想食！」

Kaimuk平時都會在IG上載生活照。（fb專頁「Student Cute Girls TH」圖片）

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Kaimuk除了身材突出之外，其水注注的大眼睛、清秀的眼眉、直挺的鼻樑及尖尖的面型，亦令她受到網民關注，她亦經常在社交媒體上分享生活細節，上載照片或短片，粉絲們都大讚她「很漂亮」、「真的很美」、「嘩！這樣可愛呢！」

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