【估你唔到】搭訕靚女狗主有七招　問「啲毛難唔難打理」最實用

ViuTV新遊戲節目《估你唔到》，每逢星期一至五都會邀請嘉賓上場，猜測4位美少女的職業、興趣或社交平台的追蹤人數等個人資訊，睇節目之餘還可以一起解謎，形式相當新穎。今集節目就講到要猜測4位美女養哪一隻狗。

開場白「你隻狗好得意吖！」，萬試萬靈。（電視截圖）

搭訕，是男性在人生中必修的一課。雖然成功與否就存在着外貌、口才和地點等各種因素，不過預先作好準備的話，仍然能夠提升成功率。星期五（9/8）播出的一集中，主持之一的朱柏康就示範了七句對有養狗美女的搭訕對白，當中有實用而又能打開話題匣子的，也有一講出口即被「秒殺」拒絕的。自認是搭訕苦手的朋友們，亦不妨一看，說不定有朝一日就能學以致用。

搭訕美女狗主人，最基本的就是從狗狗的日常生活着手。（電視截圖）

1. 你好。

第一句開場白。雖然老套，但卻最能引起注意，因為帶狗出街散步的主人，通常都習慣與陌生人打招呼，或者再進階的做法，與狗仔打招呼說「Hello」，也未嘗不可。



2. 你隻狗好得意呀！

每個人都愛讚美的說話，尤其是主人聽到別人稱讚自己的狗可愛，更是會心花怒放。

不要只顧問問題，搭訕秘訣應該適當地讚賞。（電視截圖）

3. 毛色幾靚喎！

狗主人之間的話題，無非是圍繞狗仔的日常生活：「多唔多運動」、「聽唔聽話」、「有冇周圍大小便」和「隻狗食開啲咩」。讚狗仔「毛色幾靚喎」，亦即是稱讚主人打理狗隻得宜，聽到這句的狗主人通常都會心花怒放。



4. 難唔難打理？

主持人朱柏康在說完第三句之後，就補問一句「難唔難打理？」給了狗主人一個訴苦水的機會，同時也完美地打開了話匣。

通常狗主人都會有以下幾種反應或答案。



「都唔難，最怕就係佢換毛嗰時。因為我隻狗啲毛比較厚，一換毛就會（甩）勁多。」

「係吖，不過佢啲毛就厚啲，所以幫佢吹毛嘅時候就比較耐啲。」

「都難㗎，因為佢會季節性甩毛。」

對狗仔表現出好奇心，也是重要一環。（電視截圖）

5. 佢咬唔咬人㗎？

交談了一輪，當然就要實際行動，最簡單直接的方法，就是表現對狗仔的興趣。禮貌上應該先詢問主人：「摸唔摸得？」或者「佢咬唔咬人？」不用怕得罪狗主人，因為一個拖狗出街的主人，早就已經習慣了這些問題。得到美女主人的批准後，就可以摸摸她的狗，嬉戲一番，也能表現出自己的愛心。

「唔咬人㗎，平時都好乖，好鍾意同人玩，好嗲。」

這一句應該只是純粹搞笑。（電視截圖）

6. 你電話係？

節目中主持人拋出這個問題時就慘食「檸檬」，只得到「狗狗狗。」、「我哋都係走先啦。」和「好吖，你去整電話嗰啲維修中心就問到。」等模稜兩可的答案。其實在詢問狗主人電話之前，就應該以「我都想養狗，有咩唔明可唔可以問妳？」或者自己有養狗時，以「不如下次一齊放狗。」為藉口去詢問電話。



7. 配咗種未呀？有冇諗住...…

相信主持人只是想搞下氣氛，講下笑。不過節目中美女嘉賓就回覆了一句：「試唔試下？」而主持人朱柏康則接著說：「都可以試……」這時候，全程站在一旁的林曉峰亦插嘴：「人同……」朱柏康：「唔好亂咁講嘢啦！」三人的對答十分有味。如果對自己十分有自信，就不妨試下這一句，說不定有意想不到的收穫。