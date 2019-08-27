女童失蹤12日只尋獲遺體　疑拒繼父再度性侵　遭丟入廢井活埋

陝西咸陽乾縣漠西馬橋村12歲女童劉怡然在本月9日離家後失蹤，上周三（21日）警方在村旁一口廢井尋獲其遺體。消息人士周日（25日）透露，劉怡然生前曾遭40多歲的王姓繼父多次性侵，案發當日劉怡然堅拒再就範，且聲稱要報警，繼父惱羞成怒將她擊暈強姦，然後扔到廢井及用黃土將她活埋。

劉怡然的母親表示，女兒失蹤當日一切正常，沒有離家出走的徵兆；她失蹤時穿着拖鞋，連自己所賺的100多元人民幣（約110港元）都沒有拿走。劉怡然失蹤期間，家人到處張貼尋人啟事，又試過查閱附近的監控片段，但仍然茫無頭緒。

據悉，在劉怡然4歲時，其母改嫁王男，與對方生了一名兒子，而劉怡然隨母親一起生活。王男因駕駛電單車發生意外導致殘障，其後只靠駕駛家中的三輪車運貨賺錢。有熟悉王男的村民指出，他平時不太跟人交往，見面也不打招呼，性格孤僻，但平時對孩子尚算不錯，會盡量滿足孩子的要求。

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僱推土機司機密封井口

消息人士透露，劉怡然生前曾遭繼父多次性侵，因無力反抗只好啞忍；案發當日，王男把劉怡然帶到野外打算再次性侵，劉怡然卻堅拒並奮力反抗，同時揚言報警；王男一怒之下把她打暈強姦，然後將丟入30米深的廢井內，再用大量黃土活埋。

翌日，王男以避免有人會掉到廢井為由，用50元人民幣（約57港元）說服附近工地的推土機司機，將土牆推倒徹底密封井口，惟此舉仍惹起司機懷疑並報警，始揭發案件。

劉怡然的生父表示，上周五（23日）在警方陪同下，王男戴着腳銬、手銬到井口重組案情。他說，曾在女兒手機內發現不良的動漫圖片，懷疑這與女兒被王男性侵有關。乾縣公安局則稱，案件仍在進一步調查中，不便透露細節。