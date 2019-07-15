失婚父情緒不穩性侵女兒　事主知悉不敢反抗　官指嚴重判囚32月

地盤工與妻分居期間，要求與名兩名女兒相聚一夜，晚上與其中兩女同床而睡時，突脫褲非禮即將滿11歲的長女，包括摸胸及舔下體等，長女知父有情緒問題不敢反抗，只稍動肢體望父停手。惟女兒事後也因而受情緒困擾，母察覺並揭發事件。法官指本案情節嚴重，被告女兒至今仍因事件而不安及失眠，今（15日）判被告就非禮罪監禁2年8個月。

34歲任地盤工的被告，在區域法院承認非禮他11歲的長女。

辯方求情指，34歲被告一直有適應障礙問題，情緒不穩，事發時工作不順利，又與妻子鬧離婚，一時衝動下犯案，現已感到後悔，而案中事件亦為被告撰求情信，並表示已原諒他。

官指被告心智正常卻無自控

法官判刑指，被告破壞女兒對他的信任，女兒至今仍因事件而受情緒困擾，感到不開心且不信任身邊的人，甚至失眠，雖然被告當時受工作及感情問題困擾，但仍是心志正常的人，卻無法自控，對女兒作出嚴重的侵犯行為，至女兒郁動手部，令他知道女兒仍未入睡，才找回自制力。

與女相聚共睡性侵

案情指，被告於2006年在內地認識女事主X的母親，但2018年初，被告與妻子因性格不合，感情轉淡，而從2018年8月5日起，X母與3名女兒一起搬走。

在2018年8月11日，即X生日前一天，被告表示想接X及6歲的次女到其居住的單位過夜，3歲的幼女則無在被告家，X母親同意。被告當晚與兩名女兒同睡一床，並睡在兩名女兒中間。

女擔心父病情不敢反抗

惟X閉上眼睛尚未睡著時，瞥見被告突然起身脫去褲子，又以雙手脫去X褲子，打開X雙腿，並以下體摩擦X私處數下，又將手伸進X的衣服，摸X的胸部及以舌頭舔X私處。X感到害怕，但因被告說他有情緒病，女兒擔心被告不敢反抗，只能輕輕郁動手部，望被告停手，被告見X的反應最終停手。

母見女兒不開心揭發事件

X母親後來見X不開心及脾氣暴躁，問X發生何事，X向母親透露遭父性侵，事後更不斷哭泣，顯然受到情緒困擾。X母再質問被告時，他否認指控，後來向X母發短訊稱沒勇氣生存下去，著她看顧好孩子。X母親於去年8月20日終向社署求助揭發事件。

案件編號：DCCC986/2018