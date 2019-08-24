河南女大學生遭性侵毀屍案開庭　受害者家屬拒70萬賠償盼兇手判死

河南「女大學生遭性侵毀屍案」周五（23日）在鄲城縣法院開庭審理， 被告人王某文當庭道歉，並表示願意賠償受害者羅貝貝的家屬70萬元（人民幣．下同）。但羅貝貝的父親表示，他與其他家屬拒絕賠償，希望法院判王某文死刑。

遇害者羅貝貝。（網絡圖片）

據此前報道，河南信陽師範學院19歲女大學生羅貝貝，於去年7月在路上遇到陌生男子王某文，後被帶至王某文家中遭性侵並從16樓墜亡。次日，王某文夥同弟弟駕駛私家車輾軋羅貝貝屍體，偽造成車禍現場。

案發後，王某文因涉嫌強姦、幫助毀滅、偽造證據被刑拘；王某文的弟弟則涉嫌幫助毀滅、偽造證據同樣被捕。二人一同被起訴。

至本月23日，法院不公開審理該案。 兩名被告人當庭向遇害者羅貝貝的家屬道歉，並提出願意賠償受害者家屬70萬元。羅貝貝家屬則當庭請求追加被告人「危險駕駛罪」及「侮辱屍體罪」兩項罪名。

據內媒報道，羅父親參加了今日的庭審。他在庭後透露，當日庭上王某文供述了作案細節，承認對羅貝貝有性侵行為。羅貝貝在反抗後躲進衛生間，隨後墜亡。王某文事後聯繫弟弟偽造事故，後者曾勸其投案但遭拒絕。

羅父稱，王某文將道歉的話寫在紙上並當庭宣讀，希望家屬能夠原諒他，提出願意賠償50萬，其弟弟賠償20萬。對此，羅父當庭拒絕，並表示希望重判。他說，「我不接受他的賠償，家屬最大的訴求就是希望判王某文死刑。」

據悉，案件當日未當庭宣判，法院將擇日宣判。

（新京報）