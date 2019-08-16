天口熱女友想食雪糕　男友一句：長這麼胖還要吃　被連捅4刀慘死

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和新交往的女友說話要步步為營，否則一杯雪糕都能招來殺身之禍！河南14日發生一宗街頭血案，一對情侶約會時，女友想吃雪糕，卻被男友取笑「長這麼胖還要吃冰淇淋」，女友氣得拿剪刀連捅男友4刀，浴血躺在行人道上，搶救後傷重不治。

女友疑被男方諷刺太胖，當街將對方捅死。（微博圖片）

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據當地公安局通報14日上午，一名王姓女子與張姓男子在逛街時，因為瑣事出現口角，王女用剪刀刺向張男，警方到場將王女拘捕，惟張男搶救後終告不治。警方已拘捕王女，案件仍在偵查中。

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友友事發後滿手鮮血，已遭公安拘捕。（微博圖片）

從網民拍攝的影片所見，王女身型肥胖，遇刺後的張男已倒在地上，但王女仍在指罵。其後，救援人員到場搶救，張男躺在路上，四周血跡斑斑。有目擊者透露，兩人是情侶，當時正約會逛街，女子想吃雪糕，但男友反指「長這麼胖了還要吃冰淇淋」，然後女友走進一間兩元店，買了一把剪刀，連捅男友4下置於死地。有內地傳媒指，二人僅交住20多天。

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不少網民留言，認為雪糕只是導火線，女友可能抑壓了很久，但有人反駁，2人只交往20多天，男方的欺壓大極有限，不應說成是男方責任。又有留言稱現時談戀愛的風險太大，「要命不要說女朋友胖」。

（綜合）

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