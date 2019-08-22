男友提議玩情趣制服　女網民滿心期待　竟變方丈戰尼姑崩潰分手

夫妻和情侶之間，為了要維繫感情，有時要製造一些小情趣。不過，日前有內地網民卻發文抱怨，指男友向她提出玩情趣制服遊戲，讓她開心不已，想不到男友買回來的「情趣制服」竟然是尼姑穿的袈裟，讓她當場傻眼，最後更與對方分手。

女網民相當期望情趣制服的模樣，還以為性感學生妹或是兔女郎之類的制服。（網上圖片）

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該名女網民在微博「揭秘那些破事兒」發文，從網民和友人的對話中，提到前一任的男友，對方喜歡她叫他「老爺」，然後對方叫她「丫環」，想不到下一任男友更奇葩。

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女網民接着說，前幾天男友跟她說想玩情趣制服，當時她心想「男友總算開竅了」，相當期望情趣制服的模樣，還以為性感學生妹或是兔女郎之類的制服，然而「我千算萬算沒想到，他給我買的竟然是這樣的？」女網民分享相片，原來是尼姑穿的袈裟，此時朋友也十分無言，表示「這是哪門子的情趣制服啊？」

想不到男友準備的制服，原來是尼姑穿的袈裟。（網上圖片）

更誇張的是男友還給自己買了一身和尚服，朋友笑稱「看來你男友是得道高僧，想開葷了，哈哈哈」。後來女網民和男友真的穿上，沒想到更委屈的在後面，之後男友把她趕出去，說要有劇情才玩得刺激。於是男友就讓她去敲門，男友問「誰啊？」，她就弱弱地說「方丈，是我啊！」男友問「這麼晚了，女施主為何到此啊？」

女網民再挑逗地說「方丈，我體內好像有一股邪氣，熱的慾火焚身，還請方丈慈悲，幫我做法驅魔。」接著男友說「必須得用純陽之氣才能幫妳把體內的邪氣給清除，要不然會熱的慾火焚身、七竅流血死亡…」最後男友就女網民帶到床上，男友還一邊用90年代的播音機播放着大悲咒。

朋友聽到女網民分享，笑得直呼「快被妳笑岔氣了！」女網民還懷疑，是否前陣子陪男友去廟裏燒香，「他中邪了。」離開之前，男友說要讓她帶走那套尼姑服裝，還說這是他上輩子修了800年大道換來的、開光過的，穿上會有靈氣加持。女網民最後指已和這位男友已分手，不想再回憶此事，「希望他下一任可以陪他cos王母娘娘這個角色。」