【慘劇】昆士蘭小島釀山火　40隻袋鼠逃至海灘遇溺慘死

澳洲昆士蘭布比班島（Bribie Island）最近發生山火慘劇！島上大半位置火光紅紅，同時亦有大量濃煙冒出，有40隻袋鼠為了逃離危險範圍，於是到海灘跳進水中降溫，但因為牠們不諳水性，結果遇溺慘死，本來美麗的海灘突然變得屍橫遍野，不少當地居民表示悲痛。

澳洲昆士蘭布比班島（Bribie Island）發生山火，有40隻袋鼠為了逃離危險範圍，於是到海灘跳進水中降溫，但因為牠們不諳水性，結果遇溺慘死。（「andrewzed3」Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名機師於當地時間上周五（23日）在Twitter寫道：「布比班島（Bribie Island）全都是袋鼠的屍體，我飛越了牠們的上空。」他其後發現是島上的山火才導致袋鼠的慘劇，他坦言是令人心碎的景象。

片中可見，山火佈滿大半個島，部份地方更見火光熊熊，同時亦有大量濃煙飄到半空，令本來的藍天亦變成灰黑色。（「Brenden Harvey」fb片段截圖）

據了解，有40隻袋鼠因為島上發生的山火溫度不斷上升，唯有逃至海灘避難，但由於實在太熱，牠們即使不諳水性亦被迫跳進水裏，最終遇溺慘死。屍體後來被海浪沖回岸上，大部份都橫屍在島上第二及第四潟湖之間，有小袋鼠甚至因為被裝起在媽媽的袋內而雙雙慘死。

+ 3 + 2

有指今次火災其實由當地官員引起，目的是預防未來有更嚴重的火災，但因為強風令山火一發不可收拾，不但破壞了島上的生態系統，甚至影響露營區遊客要被迫撒離。

有露營人士坐船離開島嶼時，更拍片記錄了當時山火的情況。片中可見，山火佈滿大半個島，部份地方更見火光熊熊，同時亦有大量濃煙飄到半空，令本來的藍天亦變成灰黑色。

昆士蘭省環境科學部（DES）發言人表示，昆士蘭公園及野生動物管理局（QPWS）已控制了在島嶼北面的火勢，他們亦會繼續密切監察情況，同時調查今次火災成因。

（Dailymail、Twitter）