在家中看到蜘蛛已經令人非常懼怕，如果遇到巨型獵人蛛（Huntsman Spider），情況難以想像。澳洲昆士蘭湯斯維爾市（Townsville），一名女網民萊莉（Laree Clarke）日前看到一隻體型巨大的獵人蛛，爬在家中牆角上，嚇得她即時在網上呼救。

萊莉在facebook貼出獵人蛛的圖片，當中可見獵人蛛爬在天花板的牆角上。（Laree Clarke fb圖片）

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萊莉在facebook貼出獵人蛛的圖片，當中可見獵人蛛爬在天花板的牆角上，最少有一個成人手掌般大，而且露出尖牙、伸出長腿。萊莉嘗試用容器將牠抓住，但無奈獵人蛛體型太大，萊莉只好在fb求救，「有沒有人有方法移走牠？我沒有一個那麼大的容器！」。

不過，網民的方法都相當不切實際，紛紛驚恐回應，「用火燒它！」、「只能把房子燒掉了。」有人更笑言「叫它付房租吧！」，萊莉之後更新，表示已成功把獵人蛛移走並放生。

曾有台灣網民在家中發現奇怪蜘蛛，身上有白色圓球，急問網民怎麼辦，其他人認出是俗稱「喇牙」的白額高腳蛛。

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根據資料顯示，布滿絨毛的獵人蛛原產於澳州，屬於巨蟹蛛（Sparassoidea），因常跑進人類家中而惡名昭彰，獵人蛛的身形亦以巨大見稱，可長達30厘米以上，不過雖然體型和外表令人恐懼，但其毒素對人類並無致命危險。