NASA衛星圖片觀察亞馬遜森林大火　揭南美州火光處處　巴西最嚴重

巴西亞馬遜森林大火已經持續數星期，不但未有撲滅的跡象，反而更蔓延到其他國家。美國太空總署（NASA）近日就發布一張衛星圖片，以說明現時森林大火的嚴重程度，圖片可見整個南美州中部都有火頭，當中以巴西中部一帶最為嚴重。不少網民都認為事件十分嚴重，認為各個國家都需要出手解決問題。

亞馬遜森林的山火已經燃燒了一段長時間，但仍然未有撲滅的跡象。（路透社）

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科學家透過美國太空總署的衛星觀察今年9月亞馬遜森林的火季，確認火勢明顯變多，而且亦都變得更加密集，是自2010年以來最嚴重的一次。總署除了製作多張圖表說明火勢之外，亦特別將衛星於8月15至22日取得的數據放到一張南美州地圖上，上面的紅色點就代表發生山火的地點，白點為城市，而黑色區域是森林，灰色就是稀樹草原及林地。

從地圖可見，最多紅色點的地方集中在巴西北部、中部及與玻利維亞接壤的國界。而其他巴西鄰國如秘魯、巴拉圭、阿根廷，紅點數量雖然較少，但仍受到不同程度的森林火災影響，而且面積不少。

不少網民留言表示，希望各國政府可以出手處理事件，因為一旦失去亞馬遜森林，影響的並非只有巴西或南美國家。另外亦有提到，其實正在燃燒的地方不止亞馬遜森林，而是全世界，因為全世界都受到溫室效應等影響。

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上周五（23日）已經宣布將會派出軍隊幫助救火，而美國總統特朗普亦都提到，如果美國有幫得上忙的地方，「我們隨時都會準備好」。

（綜合）