內地飛機餐縮水　7000蚊坐商務艙食五片水果兩件點心　涉飛行安全

有乘客發現內地大型航空公司本月起提供的飛機餐，無論質量或服務內容都大幅下降，早餐僅派幾包零食，商務艙的午餐為一件三文治，還有人「花7000多元坐商務艙，只發五片水果和兩件點心」，有旅客形容這種份量「連塞牙縫都不夠」，跟廉航根本無甚分別；有關變動原來與監管機構對飛行安全提出的更高要求有關。

上海一間演藝文化公司的職員陳先生表示，因工作關係而經常乘飛機前往北京，以往在午餐時間來往北京或上海，航空公司多數都會提供包含主食的正餐，「我最愛選擇東航或者國航，但8月以來，這兩家公司吃的都變差了。我8月飛了七至八次，幾乎沒有在飛機上吃過飯。」

陳先生謂，京滬線客流量向來較大，即使是打折票價也相對較高，因此他無法接受航空公司這種新做法，「當天買的票基本上是全價票了，票價年年漲，現在經濟艙都快1500元了，連份盒飯都不發。」

不少網民亦質疑，國內航空公司的機票價格越來越貴，但服務內容和品質卻縮水，甚至跟廉航越來越接近，實在難以令人接受。

對於機上服務被指「縮水」，中國國際航空公司在官網作出了回應。國航在上周一（19日）發布的一份公告中表示，「受飛行航路特點和雷雨季節影響，為最大限度確保安全」，國航對部分航線的客艙服務內容和服務程序進行了調整，除了機上服務程序調整外，還包括實際飛行時間70分鐘以下的航班上，只配備小瓶瓶裝飲料；70分鐘以上120分鐘以下的航班上，經評估後確認無法在著陸前40分鐘完成餐食發放與回收的，餐食種類調減為一種或使用無需回收的餐食呈現方式；頭等艙、公務艙餐食取消分次上菜，調整為一次性全部提供。

據知情人士透露，航空公司的做法是為了貫徹執行民航局的安全規定，民航局規定在起飛後30分鐘和降落前30分鐘，機艙人員「不得從事與安全無關的工作」；今年夏天曾發生機上顛簸致空中服務員、乘客受傷事件，促使民航局再次要求認真落實執行規定，航空公司於是作出有關餐飲安排。