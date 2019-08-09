坐港航去日本　飛機餐變零食拼盤　網民：好有香港特色呀

每次去旅行乘搭飛機，不少乘客對飛機餐亦有期望，雖然選擇大多是「chicken or beef」，但總好過只有餐包吧？有網民近日於facebook群組分享相片，稱乘搭香港航空前往日本岡山，沒料獲派零食拼盤，無奈笑道那是他吃過「最好食同最衛生嘅飛機餐」，樓主更稱落機後要再吃壽司才飽肚。

樓主本以為機上提供的餐點是常見的熱食飯餐，但今次竟然送上零食盒，內有餅乾、瑞士卷、薯條及一杯水，令他感到無奈。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民最近於fb群組「中伏飲食報料區」上載相片，表示上周五（2日）早上分乘搭香港航空的航班，由香港前往日本岡山，全程需時3小時50分鐘。樓主本以為機上提供的餐點是常見的熱食飯餐，但今次竟然送上零食盒，內有餅乾、瑞士卷、薯條及一杯水，令他感到無奈。

樓主坦言落機後還要吃壽司「填飽肚」，笑稱「呢個係我食過最好食同最衛生嘅飛機餐」。不少網民亦在帖文留言熱議，他們大多指寧願要零食盒，亦不想吃飯，「啲餐得個豆腐花係好食」、「好過腸仔包啦」。

曾乘搭香港航空的網民稱即使是前往其他目的地的航班，亦試過派發零食盒，「個盒面幾靚嘅，不過啲食物就係凍嘅， 有熱食落肚會開心啲」、「幾有香港特色呀」、「我情願食呢啲好過飯」。《香港01》已就事件向香港航空查詢，正等候回覆。

（fb群組「中伏飲食報料區」）