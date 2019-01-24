【飛行體驗】韓亞航空商務艙中伏初體驗！飛機餐煙三文魚伴血水…

終於來到這次大亂飛的重點之一－韓亞航空 （Asiana Airlines） 商務艙大地雷體驗！這次Justin乘坐韓亞航空商務艙，從悉尼飛往首爾，可惜的是這次韓亞商務艙的機上餐食和服務簡直令人詫異。在此之前，先讓Justin介紹簡單介紹一下，不錯的悉尼機場貴賓室，還好韓亞航空沒有在悉尼機場營運一個自家的貴賓室，不然相信整篇文章都是抱怨文啦 XD。在這邊溫馨提示，以下餐食照片可能會讓大家覺得嘔心，如果正在吃飯的話，就晚點再看啦！ 文：Justin／TripPlus

這次Justin乘坐韓亞航空商務艙，從悉尼飛往首爾，可惜的是這次韓亞商務艙的機上餐食和服務簡直令人詫異。（TripPlus提供）

航班號碼：OZ 602 飛行路線：Sydney (SYD)～Seoul Incheon (ICN) 機型：Boeing 777-200ER 座位：3F 飛行日期：06/20/2018 起飛時間：10:20 am 降落時間：07:00 pm 總飛行時間長度：10小時20分

韓亞航空商務艙－Check-in

這次是早上的班機，我們一大早就從酒店Check-out，乘坐Uber到機場。一個小小的提示，如果兩個人的話，乘坐Uber和捷運 （Metro）的價錢其實差不多喔！到達機場後，韓亞航空的Check-in櫃台，被安排在一個遠遠的角落，而且看起來上座率真的不高，現場無論經濟艙和商務艙的櫃台，都沒有人排隊！因為我們是商務艙的關係，當然也是有給予快速通關劵 （Express Path），特別在悉尼這種繁忙的機場，如果在中午人多的時間，就特別有用啦！

到達機場後，韓亞航空的Check-in櫃台，被安排在一個遠遠的角落，而且看起來上座率真的不高，現場無論經濟艙和商務艙的櫃台，都沒有人排隊！（TripPlus提供）

悉尼機場商務艙貴賓室－新加坡航空＆紐西蘭航空貴賓室

其實兩個貴賓室都非常不錯，屬於水準以上的貴賓室，在這邊篇幅關係不多作介紹。在這邊跟大家講一個當時Justin親耳聽到的八掛 XD，一位乘客在新加坡航空貴賓室櫃台詢問哪一個貴賓室比較好，新加坡航空貴賓室的櫃台人員說，旁邊的紐西蘭航空貴賓室比較好 XD……有這麼直接的嗎？

新加坡航空貴賓室比較小，座位不多，不過餐點比較偏東南亞口味，可能比較對大家的胃口。Justin親身體驗後，也認為紐西蘭航空貴賓室整體來講比較好，空間比較大，加上設計潮潮的。

▼▼▼按圖看新加坡及紐西蘭航空貴賓室的環境▼▼▼

韓亞航空商務艙－登機

韓亞航空的商務艙優先登機，還是嚴格執行的，所以Justin是第一個進機艙的乘客，還可以好好先拍個照 XD。我們這次因為兩人同行關係，所以選擇是1-2-1座位配置中間的位置。空姐接下來就送上迎賓飲料、拖鞋、L'Occitane品牌過夜包、抗噪耳機等等。目前只感覺空姐比較冷淡，其他都正常，沒想到這是惡夢的開始。

韓亞航空商務艙－硬體

這次乘坐的韓亞航空Boeing 777-200ER商務艙，其實是相當久遠的產品，現在已經慢慢淘汰了（像目前韓亞航空大多使用Airbus A380機型，執飛此航線）。座位舊舊的相當有年代感，機上娛樂系統也是屬於又舊又慢的類型，感覺跟日本航空差不多沒看頭，電影選擇又非常限定，令人相當無奈。

韓亞航空商務艙－餐食

這個航班約10個小時，有午餐 （Lunch） 和小吃 （Snack） 兩個時段的餐食，搭配中間可隨意單點的茶點 （Refreshment）。這次餐食真的讓我非常驚訝，原來韓亞航空的餐食和服務都是這麼隨便！

讀者們先來看一下餐牌吧：

午餐有韓式和西式的選擇，為了避免中大地雷，我就點了韓式餐點。

▼▼▼按圖片放大看前菜的食評！▼▼▼

接着主菜是萬年不變的「Bibimbap」－韓式拌飯，雖說可能食材不是很高級，不過其實拌好的話也蠻好吃的，配上特製的韓國辣醬和芝麻油，可以說是這次飛行中最好吃的一餐。甜點和水果都普普通通，正常發揮。反倒是最後茶品方面，有一整個茶盒讓大家挑自己喜歡的茶包，更看到不常見的「Wedgwood」茶具品牌，算是比較特別。

▼▼▼主菜有何特別？點擊以下圖片吧！▼▼▼

至於中間單點的茶點 （Refreshment），可以在飛行兩餐中間隨便單點，餐點選項沒有特別用心設計，只是普通的三明治、水果、泡麵、薯片。Justin點了韓國着名的辛辣麵，雖然又是十分普通，就是辛辣麵的味道（廢話），不過我還是相當慶幸我有點到，因為接下來的餐點，真是大地雷！

Justin點了韓國着名的辛辣麵，雖然又是十分普通，就是辛辣麵的味道（廢話），不過我還是相當慶幸我有點到，因為接下來的餐點，真是大地雷！（TripPlus提供）

在下機之前，就來到小吃 （Snack） 這最後一餐，完全沒想到會得到以下駭人的餐點和服務，簡直令我超級傻眼。首先前菜是「Smoked Salmon with Horseradish Mayonnaise」，我根本一口都沒有吃，請看下圖（溫馨提示：可能會讓人感到嘔心）。

▼▼▼必看韓亞航空駭人小吃及食評！（按圖放大，用餐時慎入）▼▼

悲劇還沒完結，整個航班我與同行朋友都有明顯體驗到差別待遇。在韓國空姐眼中，機艙上只有韓國人跟非韓國人。我們前面的一組韓國客人，整個航程上噓寒問暖，跪下來服務（我當然不是要他們跪着，只是單純再講服務的差異性），飛行期間不斷補充飲料。以上種種其實我都還好，我可以用語言差異／文化差異之類來說服自己（可是我明明跟英國航空的英國大媽／婆婆也聊得很開心呀！），接下來這個關鍵事件，真的讓我對韓亞航空改觀，直接進入我的黑名單。

韓亞航空座位表（TripPlus提供）

回到剛剛很難吃的「韓式燉牛肋骨 （Galbijjim）」，在收餐時發生讓我難以相信的情況。我跟我朋友是坐在1-2-1商務艙座位佈置中間的兩個連位，一般來說，一位空姐負責一條走道的兩邊座位，如一邊靠窗位與一邊的中間位（A與D／E），另一位空姐會負責另一邊的靠窗位與另一側中間位（K與F／G，如上圖）。可是收餐的時候，負責我那一行的空姐，在收過我的餐後，竟然沒有任何表示的情況之下，直接飛象過河，跨越過我的位置（飛象過河－根據中國象棋的規則，「相」／「象」不可以越過楚河漢界，越過楚河漢界叫做「飛象過河」，屬於犯規。形容事情完全不符合邏輯，或者形容人不可理喻……經由與文學造詣太差的作者群之一－萊恩（Ryan）老闆討論過後，決定把這段補進來 XD），收了我朋友的餐點！我明明不是在經濟艙！這是什麼狀況！讓我覺得這真是誇張了……

首先，在沒有詢問過客人前，直接跨越過我的位置，是非常非常非常（重要的事說三次）不禮貌的。第二，這樣直接打擾到正在看電影的客人（我），變相我又被迫要看空姐的身體（天呀我寫得好變態……但我不是那個意思 XD），反正我坐這麼多次商務艙，是沒有發生過這種情況啦，謝謝韓亞航空教會我，原來還有這種下限，我真的太高估你了！原來國泰航空也不是很差嘛 XD～

謝謝韓亞航空教會我，原來還有這種下限，我真的太高估你了！原來國泰航空也不是很差嘛 XD～（TripPlus提供）

總結

在這邊酸完韓亞航空，我必須盡量持平的說，這可能跟個別空服人員，還有外站出發的關係有關。像我接下來還會寫的韓亞航空商務艙的首爾～福岡航線的體驗就很不錯。而且，根據我們TripPlus的特約作家－Kacy分享（因為我下飛機後，馬上跟她訴苦哭哭），其實韓亞航空的品質還是很不錯的（雖然聊了半個小時，才發現她在講頭等艙，小資如我果然錯了）。我想我還是願意再給韓亞航空一次搭乘頭等艙的機會。不過單以這次飛行體驗而言，評估這次的硬體、服務、餐食，我想我絕對不會再搭乘韓亞航空執飛的此航線了！

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