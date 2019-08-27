亞馬遜森林大火未熄　里安納度捐3900萬港元救災　IG籲網民齊捐款

巴西亞馬遜森林大火仍未撲熄，情況引起全球關注。演員里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近日在社交媒體上表示，大家都需要採取行動，保護這一片森林，自己亦都身體力行捐出500萬美元（約3900萬港元）以協助保護亞馬遜森林。

著名演員里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一直關注環境問題，他近日在instagram上呼籲網民捐款，關注亞馬遜森林大火。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

巴西亞馬遜森林大火仍未撲熄，情況引起全球關注。演員里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）近日在社交媒體上表示，大家都需要採取行動，保護這一片森林，自己亦都身體力行捐出500萬美元（約3900萬港元）以協助保護亞馬遜森林。

美國太空總署發布衛星圖片，可見亞馬遜森林影響泛箱的確廣泛。（NASA網站圖片）

里安納度一直都關注環境議題，亦都有留意亞馬遜森林大火的發展。他於周日（25日）在自己的instagram上宣布，指已經捐款500萬美元給新組織地球聯盟（Earth Alliance），以設立一個亞馬遜森林基金，向受到影響的土著原居民社區，提供重要的資源及協助當地伙伴保護生物多樣性。里安納度亦在帖文上呼籲大家捐款，表示善款將會百分百用於保護亞馬遜森林。

新組織地球聯盟於上月成立，主要處理緊急危害地球生態的事件，及跟進地球的氣候危機與生物多樣性問題。該個組織由里安納度、商人羅倫斯（Laurene Powell Jobs）、投資者布恩（Brian Sheth）共同成立。

帖文很快就在網上瘋傳，獲得超過130萬次讚好，不少網民都響應呼籲捐款，以支持組織的工作。另外亦有人感謝里安納度，願意利用自己的影響力及以身作則，關注世界議題。

（綜合）