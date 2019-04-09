破禁深入亞馬遜接觸原始部落　巴西探險隊阻止滅族戰爭　

巴西的國立印第安人基金會（FUNAI）日前組織探險隊深入亞馬遜雨林，調解科魯波人（Korubo）和馬提斯人（Matis）之間的衝突，希望阻止雙方的滅族戰爭。這是基金會自1996年來最危險和規模最大的行動，結果任務順利完成！

探險隊伍成功接觸到34名科魯波人，並為他們接種麻疹及流感疫苗。（美聯社）

家人搬走誤以為被殺害 加深矛盾

科魯波人是巴西原住民族，也是極少數幾乎與世隔絕的原始部落；馬提斯人則較多與外界接觸，他們會穿西方服飾和用槍打獵。兩個民族同住在查瓦利溪谷（Javari Valley）保護區，聚落相隔約19公里，兩族曾在2014年發生暴力衝突，導致至少11人死亡。事後許多科魯波人從部落搬走，加入常與外界接觸的河邊社區，而留在森林過原始生活的家人卻誤以為他們被馬提斯人殺死了，經常想報復。隨着兩族矛盾加深，馬提斯人多次要求國立印第安人基金會介入。

基金會終在3月正式組成探險隊，由基金會成員、來自4個民族的土著和醫護人員組成30人隊伍，由探險隊中的科魯波人「虛虛」（Xuxu）擔當嚮導和中間人，主動接觸森林中孤立的科魯波部落並說服他們遠離馬提斯人的「地盤」。基金會分析師擔心，孤立部落的科魯波人戒心很強，可能會不相信探險隊裏的科魯波人是自己的親戚，因此事前將行動評估為「高危」。

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嚮導巧遇多年未見兄弟 相擁落淚

探險隊3月3日出發，在森林花了1周時間去搜索，終在13日遇到兩名外出打獵的科魯波人，而他們剛巧是虛虛的兄弟。虛虛多年前離開族人，從此再也沒見過他們。隊長佩雷拉（Bruno Pereira）說，當時的場面很感人，兄弟三人團聚互相擁抱，並且喜極而泣。

在虛虛兄弟的帶領下，探險隊終於找到與世隔絕的科魯波部落；虛虛力勸家人不要前往馬提斯人的村落，以及收起斧頭等工具。隊伍成功接觸到34名科魯波人，並為他們接種麻疹及流感疫苗。

探險隊用了32天完成任務，佩雷拉說，這趟旅程有很多難忘回憶，希望科魯波人能從此過好生活。但他強調，基金會不主動干涉部落的政策，並不會因為是次行動而改變。

（綜合報道）