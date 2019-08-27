福原愛與姑奶合照震驚網民　39歲江恆亘擁凍齡外貌進軍娛樂圈！

日本乒乓球選手福原愛與台灣選手江宏傑於數年前結婚後，生活十分幸福美滿，不過她姑奶（丈夫的姐姐）江恆亘近日分享的一張照片卻引起網民哄動！因為江恆亘年近40歲，但其外表年輕如少女，被網民大為震驚，更封她為凍齡姑奶，甚至指她與只有30歲的福原愛就像姐妹一樣。

福原愛的姑奶江恆亘被封為凍齡美女，即使39歲仍然有十分年輕的外表。（IG「liga0601」圖片）

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江恆亘現年39歲，曾分別於國立臺北藝術大學及倫敦藝術大學就讀舞蹈系及表演藝術，擁有雙碩士的高學歷，加上她自5歲就已經學習跳舞，舞蹈造詣十分之高。

江恆亘曾經上載自己讀中學時的照片，可見與現時分別不大，網民大讚是天然美女。（IG「liga0601」圖片）

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雖然江恆亘已屆「中女」之齡，但外表及身形上完全看不出，身高1.67米體重約為105磅（48公斤），身材fit爆，不過她接受訪問時就表示，希望可以再減多10磅（5分斤）。江恆亘擁有一對水汪汪的大眼睛，鼻樑亦都十分高挺，加上傳統的美人瓜子臉，的確迷倒了不少網民。惟江恆亘現時仍然單身，她指希望可以先專心工作，家人亦十分開明未有催婚。

醉心表演的江恆亘，近日正式進軍娛樂圈，開始接受各種工作邀請，並透露將會嘗試唱歌、演戲。其實江恆亘踏足娛樂圈前，曾在美國連續做了9年老師，甚至升職至主任，她自言「算是蠻嚴格的，也能夠跟學生打成一片」，不過因為外表太年輕，需要多花時間與家長溝通，換取他們的信任。

江恆亘與弟弟江宏傑及其妻子福原愛合照。（IG「liga0601」圖片）

她早前亦公開過自己讀中學時的照片，樣子與現在實在沒有太大分別，令網民感嘆江恆亘是「純天然美女」。另外亦有人在江恆亘的其他照片下留言，說不相信她已經有39歲。

（綜合）

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