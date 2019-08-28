13歲混血美少女超有氣質成日本時尚界新寵　網民大呼：靚到窒息！

日本時尚界最近有位混血模特兒超新星成為人氣焦點，她年僅13歲，身高166厘米，她一出道即被網民大讚擁幾乎完美的樣貌，在當地爆紅引來大批網民關住，更有人封她為「真人版蘿莉」，認真誇張。

年僅13歲的德日混血兒Sakura Kirsch成為日本人氣焦點，除了擁有幾乎完美的樣貌，更是身高166厘米的可人兒。（「sakura_kirsch」IG圖片）

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今年13歲的Sakura Kirsch其實是位混血兒，爸爸是德國人，媽媽是日本人。現時因為父親工作的關係，她於瑞士與家人同住及讀書。Sakura自小就擁有可愛的臉蛋，長大至今，樣貌亦越見吸引，一對懂「發電」的大眼睛及波浪長髮散發小女人氣質，與她小小年紀有着反差。

今年13歲的Sakura Kirsch其實是位混血兒，爸爸是德國人，媽媽是日本人。（「sakura_kirsch」IG圖片）

Sakura於今年暑假回到日本當模特兒打工，又參與於東京舉辦的「TGC Teen 2019 Summer」，結果人氣急速飆升。當地時尚界不同大小品牌包括時裝、婚紗、髮型等亦找她拍照，成為新寵兒。

Sakura的媽媽是日本人、爸爸則是德國人。（「sakura_kirsch」IG圖片）

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因為是混血兒的緣故，Sakura擁有精緻又深邃的五官。她的照片中化淡妝更顯少女清純氣質，化濃妝就帶出其女人味，比起在瑞士做普通中學生的樣貌完全不同。她曾透露：「當地的女生很少穿裙、戴耳環，大家平常就穿破洞牛仔褲。」

現時她的IG帳戶由雙親管理，他們不時會上載Sakura最新的硬照及影片等，獲不少日本網民追蹤及關注，大讚Sakura是繼「千年一遇美少女」橘本環奈後，以「奇蹟的13歲」爆紅，「是真正的女神」、「世界第一可愛」、「是真人版蘿莉」、「只是青春期開始就美到這樣，太過份」。

（Instagram、Modelpress）