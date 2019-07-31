無濾鏡美女變大媽好慘？　58歲網紅認係宣傳　粉絲急升仲傾拍廣告

真係估你唔到！內地以靚聲清秀美女形象狂吸粉絲的直播主「喬碧蘿殿下」，早前直播時遇上濾鏡故障，自揭黑眼圈肥大媽的真面目，嚇到花近10萬元人民幣贊助的頭號粉絲都即時刪帳號。誰料這是一場自編自導的宣傳，「喬碧蘿殿下」其後承認事件是商業策劃，共花費28萬元人民幣，但實際回報極可觀，其粉絲人數從5萬人激增至67萬人，這場自毀式推廣引起網民熱論。

喬碧蘿殿下（右）在與另一名女主播聯合直播時「意外」顯露真身。（影片截圖）

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「喬碧蘿殿下」活躍於內地鬥魚直播，以甜美聲音和豐滿身材為賣點，平日以卡通圖案擋臉但自稱「高顏值」美女，曾發生活照作證明，她甚至對外稱若有人「課金」10萬元人民幣（約11萬港元）可見真身。

不過上周六（27日）她與另一網紅聯合直播時，擋臉圖案突然消失，令她露出素顏真面目，面圓眼細豬膽鼻，還有雙下巴，露齒笑時雙眼一瞇，真身為58歲大媽的她與平日「高顏值」相距甚遠。

內地網紅「喬碧蘿殿下」平日會用圖案擋臉直播，強調自己是高顏值主播。（微博圖片）

這場「意外」熱爆網絡更殺上熱搜，其粉絲心碎惟網民卻食花生食到滯，事件鬧大才不過數天，外界以為無面見人慘到爆的「喬碧蘿殿下」，卻反而現身直播，再次擲下驚人炸彈，原來一切都是假的，網民信了，就實在太天真了。她承認「出事」其實是商業策劃，推廣花費是28萬元。

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「長得好不好看那麼重要嗎？看直播就都只看臉嗎？大家平心自問都知道呀！」「喬碧蘿殿下」說得委屈，實際上其宣傳超級成功，雖說其頭號粉絲被嚇走，惟其粉絲人數從5萬人激增至67萬人，曾登熱搜首名，最誇張是其直播間無人直播下仍有50多萬人關注，贏過不少真美女主播，而她亦提到已開始承接音效卡和美顏相機廣告，未來財路十分可觀。

喬碧蘿殿下的人氣非但沒有受影響而下挫，反而因此事登上高峯。（網頁截圖）

不過面對網民熱烈地關注狠狠地批評，她似乎也感到受不了，在微博稱：「一切的開始只是為了搏大家一笑，如果我說沒有炒作，我一分錢也沒有投，那後果是不是很恐怖？社會上的網絡暴民對一個58歲的老人拳打腳踢，欺負年輕女孩和一個老人有意思嗎？」

網民發揮創意，抵死改圖回應「喬碧蘿殿下」的「宣傳策略」：

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有網民始終認為真大媽直播主說的宣傳只是死兜，只是事後意外發現獵奇網民急升而趁勢而為罷了，「她在扯而已，讓自己沒那麼難堪，其實現在更難堪了」。