愛兒昏迷31年父母不離不棄惜盼不到奇蹟　「從沒想過讓他安樂死」

1988年3月19日，意大利布雷西亞（Brescia）男子伊尼亞齊奧（Ignazio Okamoto）遭遇車禍，導致腦部大量出血，其後一直陷入昏迷；伊尼亞齊奧的77歲父親埃克托爾（Hector）與妻子瑪麗娜（Marina）從未想過讓愛兒接受安樂死，因為他們始終相信也許有天會出現奇蹟，可惜伊尼亞齊奧等不到，他因心臟驟停（cardiac arrest）已在日前離世。

當年僅22歲的伊尼亞齊奧與三名好友在維洛那公路（Verona motorway）上發生車禍，其中一人當場死亡，伊尼亞齊奧與其餘兩人雖獲救，但他身受重傷，醫生檢查後發現其腦部大量出血導致陷入昏迷。

住院兩年，伊尼亞齊奧仍然沒有甦醒過來，父母為了方便照顧，決定將他帶回家中。盼望了31年，伊尼亞齊奧最近卻因心臟驟停逝世，享年54歲。瑪麗娜稱，為了照顧愛兒，31年來與丈夫的生活可謂與世隔絕，「醫生坦言伊尼亞齊奧不會醒來，但我們仍然會每天好好照顧他，希望有天會有奇蹟出現！」

「我仍可感到他在附近」

在1990年，埃克托爾為兒子辭去工作，瑪麗娜的收入成了全家的經濟來源；埃克托爾透露，有一次他去墨西哥探訪親戚，一星期後回來看見愛兒的臉色非常蒼白，「我相信那一個星期他以為自己被遺棄了。」

如今愛兒逝世，埃克托爾稱：「我的生活被徹底改變了，今早5時就起床，我竟不知道要做甚麼，最後去了花園淋花。過去幾晚我睡在伊尼亞齊奧的睡房，因為即使他已經不在人世，但我仍可感到他在附近。」

埃克托爾表示，兩夫婦從未想過要讓愛兒安樂死，「有時伊尼亞齊奧眼角會有淚水，不知道他到底有沒有意識，但我會對他說：『伊尼亞齊奧，來吧，不要哭，你要勇敢一點』。拔掉他的呼吸器這個想法從來沒有在我腦海中出現過，每個人都有權決定自己的生死。」