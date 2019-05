妻：由他去　父母：唔准死　植物人維生器拔了12小時又插回

法國男子朗貝爾(Vincent Lambert)因電單車意外變成植物人11年,靠胃管進食維持生命,他的妻子一直向法庭爭取停止餵食,讓朗貝爾自然離世,惟朗貝爾的父母極力反對;法庭周一(20日)上午裁定,准許醫療團隊停止維持朗貝爾的生命,然而僅12小時後,上訴法庭推翻原判並下令醫生重新餵食。

42歲的朗貝爾在2008年因電單車意外導致腦部嚴重受損,過去11年都是處於植物人狀態,要透過胃管飲食,偶然能移動眼睛。(影片截圖)

爭論十年 馬克龍拒絕介入

現年42歲的朗貝爾在2008年因電單車意外導致腦部嚴重受損,過去11年處於植物人狀態,要透過胃管飲食,偶然能移動眼睛。醫生花了幾年嘗試改善他的情況,但一直苦無良策,在2013年諮詢朗貝爾妻子蕾切爾(Rachel)的意見後,最終建議停止維持朗貝爾生命。

蕾切爾說,知道丈夫不想凡事依賴別人來活下去,他的6名兄弟姐妹也同意關掉維生儀器,但朗貝爾的父母是虔誠天主教徒,極力堅持要延續兒子的生命,雙方過去10年一直爭持不下。這場死亡權利之爭如今不僅是家庭糾紛,更演變成法國安樂死議題的備受關注個案。

朗貝爾的父母向多個人權組織,包括聯合國殘疾人權利委員會(U.N. Committee on the Rights of Persons with Disabilities)尋求協助,在上周末又發表公開信,請總統馬克龍(Emmanuel Macron)介入事件,但馬克龍拒絕並表示「停止治療是他(朗貝爾)的醫生和妻子經過長期溝通後作出的決定,而他的妻子是其法定代表人」。

母形容「非常重大的勝利」

法庭周一上午裁定,醫生移除朗貝爾的維生儀器,醫療團隊隨即暫停餵食,以及為朗貝爾進行鎮靜麻醉。然而,事態在同日峰迴路轉。巴黎上訴法庭傍晚作出相反判決,指聯合國殘疾人權利委員會在5月3日要求法國政府阻止朗貝爾安樂死,直至委員會完成審議案件,因此醫生必須重啟維生儀器。

朗貝爾的73歲母親維維亞娜(Viviane)形容這是「非常重大的勝利」,她說:「他們會重新給他(朗貝爾)營養和水分,今次我為司法制度感自豪。」

安樂死在法國並不合法,但一條在2016年通過的法例向身患絕症的病人賦予權利,讓他們可停止治療並接受持續深度鎮靜(CDS)直至死亡為止,目的是降低病人的意識從而減少痛苦,法例區別了安樂死和持續深度鎮靜,屬全球首例。

(綜合報道)