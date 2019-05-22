妻：由他去　父母：唔准死　植物人維生器拔了12小時又插回

法國男子朗貝爾（Vincent Lambert）因電單車意外變成植物人11年，靠胃管進食維持生命，他的妻子一直向法庭爭取停止餵食，讓朗貝爾自然離世，惟朗貝爾的父母極力反對；法庭周一（20日）上午裁定，准許醫療團隊停止維持朗貝爾的生命，然而僅12小時後，上訴法庭推翻原判並下令醫生重新餵食。

42歲的朗貝爾在2008年因電單車意外導致腦部嚴重受損，過去11年都是處於植物人狀態，要透過胃管飲食，偶然能移動眼睛。（影片截圖）

爭論十年 馬克龍拒絕介入

現年42歲的朗貝爾在2008年因電單車意外導致腦部嚴重受損，過去11年處於植物人狀態，要透過胃管飲食，偶然能移動眼睛。醫生花了幾年嘗試改善他的情況，但一直苦無良策，在2013年諮詢朗貝爾妻子蕾切爾（Rachel）的意見後，最終建議停止維持朗貝爾生命。

蕾切爾說，知道丈夫不想凡事依賴別人來活下去，他的6名兄弟姐妹也同意關掉維生儀器，但朗貝爾的父母是虔誠天主教徒，極力堅持要延續兒子的生命，雙方過去10年一直爭持不下。這場死亡權利之爭如今不僅是家庭糾紛，更演變成法國安樂死議題的備受關注個案。

朗貝爾的父母向多個人權組織，包括聯合國殘疾人權利委員會（U.N. Committee on the Rights of Persons with Disabilities）尋求協助，在上周末又發表公開信，請總統馬克龍（Emmanuel Macron）介入事件，但馬克龍拒絕並表示「停止治療是他（朗貝爾）的醫生和妻子經過長期溝通後作出的決定，而他的妻子是其法定代表人」。

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母形容「非常重大的勝利」

法庭周一上午裁定，醫生移除朗貝爾的維生儀器，醫療團隊隨即暫停餵食，以及為朗貝爾進行鎮靜麻醉。然而，事態在同日峰迴路轉。巴黎上訴法庭傍晚作出相反判決，指聯合國殘疾人權利委員會在5月3日要求法國政府阻止朗貝爾安樂死，直至委員會完成審議案件，因此醫生必須重啟維生儀器。

朗貝爾的73歲母親維維亞娜（Viviane）形容這是「非常重大的勝利」，她說：「他們會重新給他（朗貝爾）營養和水分，今次我為司法制度感自豪。」

安樂死在法國並不合法，但一條在2016年通過的法例向身患絕症的病人賦予權利，讓他們可停止治療並接受持續深度鎮靜（CDS）直至死亡為止，目的是降低病人的意識從而減少痛苦，法例區別了安樂死和持續深度鎮靜，屬全球首例。

（綜合報道）