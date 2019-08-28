台女8個月勁減20公斤　5大減肥秘訣超有效　「瘦到爸爸認不出」

2019年又過了9個月，減肥大計開始了嗎？有台灣女網民分享自己成功減肥經歷，僅用了8個月時間，由70公斤肥妹減至「瘦到爸爸都認不出」的55公斤，最瘦的時候更只有47公斤。本身圓圓多肉的身型，變得苗條有線條，連臉型亦變尖！她指全靠健康飲食配搭運動，又特別提醒5大秘訣，令減肥更有成效。不少網民都大感激勵，「看來我也來運動了」，亦有人讚樓主瘦下來就是美人兒。

台女由70公斤肥妹減至「瘦到爸爸都認不出」的47公斤。（Dcard圖片）

女網民在Dcard討論區分享減肥心得，指前年吃過父親節大餐後，回家量體重「直接被嚇到倒退180步」，身高約162厘米的她當時達到70公斤重，遂決心踏上減肥路。樓主表示，自己從小胖到大，小時候都不吃東西，結果愈來愈大隻，因而認定是遺傳易胖體質，以往亦只敢穿深色衣服，希望看起來至少顯瘦一點。她指曾被妹妹的老師誤會是媽媽，亦遭同學嘲笑過走路都被自己擋住，「減肥的動力真的是一些大大小小對妳的評論」。

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她指要達到減重目標絕對需要健康飲食搭配運動，自己沒有特定餐單，早餐不外乎燕麥、蕃薯及蔬菜三文治，如果吃便當的話，飯一定要控制，而且亦不碰高熱量食物，「那時候我要買什麼都一定上網查大概的熱量」。她又指，每天一定要喝水2000cc以上，絕不碰其他飲料，並在7時前吃完晚餐，減肥期間亦不能吃宵夜。

另外她指出，減肥最重要的是運動，她會在YouTube找適合自己的有氧運動影片跟着做，每天都非常規律，放學回家先吃飯，休息一下運動30分鐘至2小時。她認為重點是一開始要選擇低難度運動，「做有氧一定會很累，跳來跳去趴下又起來怎麼可能不累，但一定要堅持，多做就會愈來愈有力」。

最後她指出，減肥時只有告訴一名好朋友，「因為我總覺得大家知道你要減肥，壓力會變大，或者有些損友可能會故意誘惑妳」。

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