【潛力股】大叔變鮮肉！人夫決心減肥大變身　網民笑台妻如嫁兩次

不少人都笑說「每個肥仔都係潛力股」，稱若減肥成功，肥仔就會變型仔。台灣一名人妻昨日於facebook群組發文，分享丈夫的變身對比圖，笑指自己老公以往會被人誤會是其爸爸，有天感覺到胖會顯老便決心減肥，瘦下來後判若兩人。不少網民看到丈夫變身前後的相片都笑稱人妻「根本是換了老公」。

台灣人妻貼出老公減肥前後的相片，對比令網民嚇一跳。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該名台灣人妻昨日於fb群組「爆廢公社二館」發文稱要控訴，她說老公一年前「跟人家跑了」，而她現在已嫁了新的老公，並分享「兩任老公」的相片。正當網民思疑她為何那麼快便發展出新戀情時，原來相片中的兩個男人根本是同一人，只是減肥前後的分別。

人妻稱減肥是老公自願進行，她並不介意老公的身型。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

人妻稱，當年她讀書時，仍然是男友的老公到學校接她，會被人誤會是她的爸爸，又會諷刺說「這是真愛沒錯」，不過她並無介意，反而是老公突然覺得不妥，認為肥會顯老，於是立下決心減肥。

網民仔細看到老公的相片後都很驚訝，反問她「照片是同一人嗎？」、「確定不是換老公？」，又笑說「我以為這兩個是父子」、「不說我以為你真的再婚嫁給不同人」。

（fb群組「爆廢公社二館」）

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