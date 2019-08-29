【喜沖喜？】台孕婦被禁參加妹妹婚禮　難釋懷狂哭：什麼社會了？

傳統上對懷孕有很多禁忌，例如有說懷孕未滿3個月不能說、不可拿剪刀等等，雖沒有科學根據，但許多人仍會盲信。台灣一名女網民不滿因為懷孕，意被父母要求不能參加妹妹的婚禮，以免「喜沖喜」有不好影響。樓主認為那些禁忌只是迷信，引來網民熱論，有網民認為「寧可信其有」，孕婦還是避忌些較好，亦有人指懷孕去婚禮並無問題。

傳統上懷孕有很多禁忌，不過台灣一名女網民就不因為懷孕，滿連親妹妹的婚禮都無法參加，更認為那些禁忌是迷信。（爆怨公社 fb圖片）

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該名台灣準母親在facebook「爆怨公社」表示，自己懷孕不久，沒想到開心告知爸媽好消息時，對方卻臉色一變，要求她不能出席、也不能幫忙親妹妹的婚禮，擔心「喜沖喜」造成不好的影響，不過這理由讓她完全無法接受，更受到被排擠，直呼：「現在都什麼社會什麼年代了，還這麼迷信？」

樓主認為古人因為環境不好、交通不便，加上醫療設備不足，參加喜宴都要跋山涉水，若真的出事找醫生，路程也很遠，因此才會有許多禁忌，不過「現在都什麼社會了，條件根本不一樣！」。她又指，外國人懷孕都不會怎麼樣，難怪台灣的孕婦比較弱小。

台灣一名準媽媽表示，自己懷孕不久，沒想到開心告訴爸媽好消息，對方卻臉色一變，要求她不能出席、也不能幫忙親妹妹的婚禮。（資料圖片）

樓主感嘆自己百無禁忌，懷孕後卻被長輩限制，無法參加最愛家人的婚禮，讓她非常難過，一直從晚上哭到凌晨，實在難以釋懷，「心情真糟！早知道就不要說我懷孕了！到時候我的肚子也才4個月，根本不明顯！我妹自己也迷信！」。她強調自己並非硬要去婚禮，只是討厭這麼多迷信。

不少網民紛紛留言，當中意見紛紜，有人認為寧可信其有，「不去也好，免得到時候怎樣就一定怪妳」、「如果不小心出狀況，那這個黑鍋妳背定」、「我自己不信（忌諱），但會尊重新人，如果新人會介意就不去」、「家人是為了妳肚子裡的寶貝着想，為了孩子多留一份心不好嗎？」。不過，亦有人認為樓主的家人太誇張了，「除了搬東西，其他的毫無邏輯」、「我是婚禮主持，懷孕一樣工作，沒有新人排斥我呀」。

（fb「爆怨公社」）