【帽事嘅】老爺酒後亂性跟新抱「車震」　數月後兒子宣布妻懷孕

偷情可能為不少人帶來刺激感，但假如對象是自己媳婦，後果則不堪設想。外國一名46歲老爺日前投稿至英國《太陽報》論壇求救，指自己酒後亂性，曾與23歲媳婦「車震」發生一夜情，事後二人同意裝作沒事。詎料數個月後，兒子竟興奮宣布太太懷孕，老爺追問媳婦下，對方坦承他有可能是孩子爸爸，令他極度焦慮，甚至一度向太太提出離婚及離家出走。

一名46歲的老爺自爆跟23歲新抱曾發生一夜情，事後對方懷孕，更不清楚孩子爸爸的身份，令他相當困擾。（視覺中國）

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該名46歲老爺坦言自己深愛媳婦，為她甘願離開太太，但不肯定是否跟她能開花結果。他透露太太比自己小一年，兒子及女兒今年分別26歲及19歲，他憶述兒子第一次帶女友回家時，已被她的美貌震懾，他們全家也非常喜歡她。至去年兒子跟女友結婚，大家也很歡迎她加入其家庭。

數月前，他們全家出席親戚的婚禮，結束後，他跟媳婦繼續在酒吧喝酒聊天，太太跟兒子則先回酒店睡覺。其後二人一起坐到車上吸煙，老爺稱按捺不住俯身親吻對方臉頰，媳婦未有拒絕，更主動回吻，二人其後情不自禁在後座「車震」展開激戰。完事後兩人約法三章，承諾不會再發生類似事件，只屬於他們的秘密，「她愛我的兒子，我們也不想傷害任何人」。

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詎料數月後情況突變，有日兒子興奮向家人宣布太太懷孕，老爺表面送上祝福，內心卻相當不安，翌日忍不住追問媳婦，對方坦承不清楚孩子爸爸是誰，「她說有可能是我的」。老爺即表示想跟她在一起，並願意跟太太離婚，惟媳婦非常迷茫，不清楚自己想要什麼。

深愛媳婦的老爺，翌日坐言起行跟太太提出離婚，並打包行李離家出走，不過此舉未有解決問題，他形容目前情況一塌糊塗，不知如何是好。

不少網民見狀紛紛批評老爺，「你吃的是媳婦！不是未婚女性」，認為他相當自私，「兒子的幸福就這樣被你犧牲？」質疑事情不會這樣簡單就結束。

（太陽報）