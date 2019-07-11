16歲子「搞出人命」懷孕37周　台爸知悉4天後變爺爺：太刺激

現代人普遍比較遲婚，42歲就當上爺爺算是很年輕了。台灣一名爸爸兒子才要升高中二年級（中五），大概只是16、17歲，卻令女友意外懷孕，台爸得知時胎兒已經37周，4日後更極速出世，令台爸不禁感嘆「我42歲當上阿公，兒子竟只給4天做心理準備」，又寄語希望兒子日後做事多加思考，「不要動不動又送我一些太過刺激的禮物」。

老婆告訴樓主「你兒子讓女朋友懷孕了」，嚇得樓主瞬間清醒，忍不住破口大罵，「不是早就警告他不要發生這種事」。（「爆怨公社」fb圖片）

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該台爸日前在facebook群組「爆怨公社」發文，他指上月27日早上，老婆在他睡眼惺忪地對他說，「我跟你講一件事，你不要生氣」，樓主以為老婆又用壞了什麼東西，想不到老婆竟告訴他「你兒子讓女朋友懷孕了」，嚇得樓主瞬間清醒，忍不住破口大罵，「不是早就警告他不要發生這種事」，樓主馬上問現在懷孕幾個月了，老婆回答已經7個多月。

樓主當日即帶同正將升中五的兒子見女方家長，「還好女方家長還算明理，認為事情已經發生了，責罵也沒有用」，但由於兒子女友一直不敢告訴家人，所以也沒有做產檢，檢查後才發現胎兒已經37周，預產期就在7月中。樓主一時之間難以接受，「天啊，37周，37周，37周，這完全是只能選擇生下來了」。

家長們討論後，決定將女方接回家待產，本月1日去做產檢時，發現已經可以生了，醫生說要安排住院待產，隔日寶寶順利出生。樓主指，看到孩子的第一面內心很開心激動，但也不禁感慨，在42歲這年當爺爺，老婆也才38歲就當嫲嫲了，而他們的兒子竟然只給4天的時間做心理準備，「兒子呀希望你今後做事可以多加思考、成熟穩重些，有什麼事情可以先跟家人說，不要動不動又送我一些太過刺激的禮物」。

網民熱烈討論

樓主4日當爺爺的瘋狂的經歷引起熱烈討論，不少網民都恭喜他當上爺爺，也有許多人留言直呼這實在是太突然，「恭喜，但我心臟不夠強」、「4天的心理準備真的好刺激」、「恭喜年輕的阿公」、「覺得好刺激」，不過亦有人指，「你現在不止養兒子媳婦，還要養孫子，只能說你的經濟能力很好」。

（fb群組「爆怨公社」）