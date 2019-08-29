台女分享倉鼠可愛時刻　張口攤大手腳扮嚇倒　「原來是演員」

原來動物都可以好好演技，台灣一名網民日前在討論區貼出親戚家倉鼠的影片，可見倉鼠突然一個翻身，做出大字型「瞓低」的樣子，非常可愛，樓主也笑言「原來是演員啊，誤會大了」。

倉鼠突然一個翻身，做出大字型「瞓低」的樣子，非常可愛。（Dcard圖片）

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該名台灣網民在Dcard以「養了一隻演員鼠鼠」為題發文，表示親戚家養了一隻黃金鼠，「本來以為只是正常的寵物鼠，殊不知，原來是演員啊」。片中可見，倉鼠在籠內站着，突然跳起翻身，攤大四肢張開口，樣子非常可愛。

樓主又上載倉鼠邊喝水邊睡的圖片。（Dcard圖片）

不少網民也被倉鼠的可愛樣子笑翻，「這隻太狂了吧，我家的只會裝睡」、「對不起，但我真的覺得太可愛了」、「好奇他為什麼突然做出這個動作」，不過亦有人指這是倉鼠被嚇到的反應，「到底哪裏可愛⋯有一天黃金鼠真的就被直接嚇死了」、「提醒個這如果是他住的房子的話太小了」。

樓主之後回應指，經網民提醒才知道這個舉動是因為鼠鼠受到驚嚇，「以為這是一個可愛的反應真的很抱歉」，現在也想辦法做一個更大更舒適讓牠居住。