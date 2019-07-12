救街執心臟病倉鼠　被嘲花錢救畜生　主人：難聽過侮辱我！

所有寵物生命都是無價的。 寵主Cat早前從網上領養了熊仔鼠「金仔」，最近帶牠到診所檢查時，醫生發現牠心臟有問題，Cat當機立斷為金仔治療。對有些人來說，倉鼠生命廉價，幾千元的醫藥費可以買到很多隻，有人更指根本不值得花錢看病，Cat卻認為：「養得佢，就要照顧佢一世。」

熊仔鼠「金仔」因心臟病需要照X光、打針、餵藥，花費診金2290元。（受訪者提供）

寵主Cat早前發現金毛鼠「金仔」腳上有傷，於是帶牠到診所看病，結果醫生發現牠呼吸有雜音，照X光發現牠心臟腫脹壓著氣管，幸好及早發現，否則危及性命。最後，醫生幫金仔注射心臟針，處方心臟營養丸及藥水，醫藥費全數要2290元。

這筆醫藥費遠超過金仔的「身價」。Cat的親友亦有微言指，金仔的醫藥費「仲貴過人去睇醫生」。她卻無悔付出這筆金錢，尤其看到金仔呼吸困難時，醫生主動以氧氣機幫助金仔，「好彩發現得早咋！如果唔係可能捱唔到三日，依家靠藥物可以維持多三個月命！其實養得佢，就要照顧佢一世，佢都係生命，需要被尊重。」

▼▼▼雖然熊仔鼠金仔身價只值百多元，但寵主Cat認為不應以金錢衝量生命▼▼▼

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「當金仔俾人話係畜生，死咗都冇所謂嗰時，仲難聽過侮辱我！」倉鼠身價低廉，很多人發現牠們生病，亦不會特意帶到診所治理，甚至會把牠們丟掉。但Cat認為，「倉鼠關咗喺籠入面走唔到，佢哋喺街好天曬、落雨淋，好易就會病，會死㗎！」

「養倉鼠有好多學問，譬如用咩墊材、餵咩飼料，我依家都仲學習緊。」她認為普遍人對飼養倉鼠的認知不足，故希望製作單張，向大眾傳播正確飼養倉鼠的資訊。她把這個意念放到討論區，有不少寵主紛紛留言表示讚好、支持。「好多人唔知倉鼠有得領養，其實金仔都係俾人丟出街，我再係網上領養返嚟，我都希望更多人可以領養代替購買。」

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