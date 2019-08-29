Costco買CK牛仔褲奇怪口袋被縫上　網友解答：你買到好嘢

台灣一名男子近日在美國連鎖大賣場Costco（好市多）購買了一條Calvin Klein牛仔褲，發現褲子後方口袋被針線縫上，他感到非常奇怪，質疑是否次貨，並Facebook貼文詢問；網民熱心解答，指出那是為了讓衣物更貼服平滑的貫常做法。

該名男顧客周三（28日）在Facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文稱，買了一條Calvin Klein牛仔褲，「後面有口袋，卻被封住，不能裝東西，是很奇怪？」

一名網友指出，其實口袋被封住並不是製造商的錯，這種做法通常是在西裝等需要燙平的衣物上出現，行內術語稱為「假縫」，目的是為了讓衣物的布料保持貼服平滑，「我們在製作時會將其固定，出廠時燙衣服才不會燙歪，上架時能保持平整美觀，讓顧客有購買欲望。」

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另有人更謂有「假縫」代表他買到了好貨，如果真的要使用口袋，自行拆線即可，而不拆則可防止衣物變形，「假縫通常在高級品牌的西裝或褲子上才看得到。如果是一般的平價服飾店，店主則會先拆好線才賣。」不少網民均表示長知識了，「謝謝你的發問讓我長知識」、「我也不懂，我一直以為是裝飾的」、「謝謝你問了這個問題，我之前都不知道」。