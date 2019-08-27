美國Costco上海開幕逼爆　半天急關門　內地客瘋搶烤雞衝保安人鏈

中國人在外國經常搶購美國連鎖大賣場Costco（好市多）的貨品，華人代購團更不時因搶購商品而大打出手的尷尬場面。千呼萬喚Costco終於登陸內地，中國首家分店今日（27日）在上海開幕。上午8時半開門，現場人山人海，停車需候3小時，店內埋單也要排隊2小時，下午1時上海Costco已宣布下午暫停營業。公安也特別呼籲市民要「理性消費」，微博瘋傳多段影片，有市民瘋搶烤雞，在售賣櫃位前推撞，有網民則大嘆：「嘴巴反美，身體最誠實。」。

美式賣場Costco上海店開幕，吸引大批市民前往，有人衝擊保安築成的人鏈。（微博影片截圖）

顧客衝擊保安人鏈情況，請點擊圖輯閱讀：

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Costco是美國第二大零售商，其大賣場在全球有逾700家分店，亞洲地區包括韓、日、台都有分店，而中國第一家分店今天（27日）上海閔行區開幕。Costco採用倉儲式銷售，市民要做會員交年費才能以低價買商品，而他們的退貨政策因為條件較寬鬆，食品開封後都可以退貨，早早引來內地網民關注，猜想可以如何退貨。

早於上海店正式開幕前，已經有大批市民預先前往辦理會員，但即使店方嚴陣以待，仍難抵市民購物熱情。開幕早上店內已湧現人潮，有市民稱約11點左右，賣場已經塞爆，雖然保安員已限制了人流，但駕車前來的市民，光等候停車場車位已需時3小時、埋單要等2小時。

另一名市民指，Costco分4層，1層是賣場，3層是停車場，約可泊1100輛車，但她早上約9時前往，停車場已爆滿。車龍還令附近道路出現擠塞，有人說從家開車到Costco只有約2公里，平日駕車只需約6分鐘，今天光計前往的時間已要20多分鐘。

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微博流傳的影片顯示，多名內地市民搶購糧油產品，拉扯情況激烈，也有不少網民討論應該購買何種便宜商品，例如茅台酒和肉類等。而管理人流的保安雖然已築成人鏈，卻被大量市民衝擊，站頭排的人撞擊保安後，從人鏈之間的空隙闖進，保安擋都擋不了。

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另有內地傳媒指，烤雞櫃枱前的人口密度最高，每塊賣34.9元人民幣（約38.3港元）的烤雞最搶手，更有顧客戲稱「搶到烤雞的人都是人生贏家」，不少擠不進店內的顧客只能在外面圍觀拍照。下午一時Costco在官網、App等作通知，指因為人流過於密集，將於下午暫停營業，但大批市民因交通情況滯留，馬路堵塞的車鏈長逾2公里，要多名交警指揮交通。有內地公安建議Costco暫停營業，並將周邊封路，更要呼籲市民「理性消費」。

內地傳媒分析，Costco吸引如些多人，是因為品牌在上海有知名度，而且價格平。然而，打仗式搶購影片卻引起一些網民關注，認為不應在中美貿易戰期間光顧美資企業，質疑為何「進場3小時、搶貨3小時、埋單3小時」仍然照等，又有網民笑稱「貿易戰還打不打？」。

（綜合）