美超市巨頭Costco在華命運與其他同行不同　韓媒揭原因

美國最大的連鎖會員制倉儲量販店Costco 8月27日在中國上海閔行區開業。門店開張5小時，就因顧客擠爆內外、交通幾近癱瘓，造成「人滿為患」而被迫暫停營業。

中美貿易戰讓很多企業被迫選擇離開中國。（VCG）

在全球一些大型連鎖零售商從中國市場撤離之際，以「量大、質優、價低」著稱的全美第二、全球第七大零售商Costco，卻選擇進軍中國，開業第一天便創下意外驚喜。

據悉，數以千計的會員顧客擠爆Costco門店內外，參與「搶購風潮」。三層的有至少1,100車位的停車場很快就停滿，需要保安在商場附近舉牌提醒「停車場已滿，等待需要3小時」。而店內買單付款需要排隊至少2小時。北京時間11時不到，人流已經明顯超過商場的負荷，被迫限流。

到下午，閔行區有關當局為公眾安全發佈提示，希望市民理性消費，錯過高峰時前往。隨後，Costco門店則因實在難以承受，被迫暫停營業，令大批被堵在路上的、還沒出門就得知關門的人只能網上圍觀這次「消費狂歡」。

韓國《亞洲日報》8月28日報道稱，由於擔憂貿易戰引起中國消費鈍化現象及線下消費向線上消費的消費模式轉換，讓很多在中國駐足已久的外國大型流通零售企業選擇了離開中國。比如法國家樂福在中國擁有210多家門店，隨之其市場份額不斷下降，6月被中國蘇寧併購了80%的股份。8月25日日本「高島屋」連鎖百貨公司也撤離中國。

雖然在貿易戰的背景下，美國政府要求美國企業撤離中國、轉向別國市場，這導致中國國內的外國企業以及想進軍中國的海外企業在對華投資上持「猶豫」態度。但還是有不少美國企業有增加對華投資的傾向，美國諮詢公司——Rhodium Group最近的報告書顯示，美國企業2019年上半年對華投資已達到68億美元。

在大部分企業選擇離開中國，對中國消費能力產生懷疑的時候，Costco進軍上海的獨到商業眼光註定了這次「意外」事件。

有聲音認為，中美貿易戰也為Costco起到了「打廣告」的作用，中美貿易戰成為大家當下最為關注的熱門話題，因此與此「沾邊」的消息都會被很快推廣。Costco藉着這股東風，利用社交媒體積極營銷，讓Costco中國的第一家店開業的消息迅速在上海及附近地區擴散，銷售物品及打折幅度也一併在網友之間迅速完成共享。

有聲音稱，Costco的事例再次證明，美國企業無法放棄中國市場，中國市場的消費能力依然非常強勁，美國政府應該重新考慮讓美國企業撤離中國的方案。