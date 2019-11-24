【過度保護的加穗子】她只是個孩子？　21歲女拍拖先知自己被縱壞

文：台灣律師 呂秋遠 這是一個媽寶的成長故事，如果加穗子不是由高畑充希主演，恐怕不會這麼可愛，會有些討人厭。不過，就算不是由她主演，竹內涼真、時任三郎、黑木瞳，也都是這部戲劇的靈魂人物，仍然精彩的詮釋這部愛情喜劇。

《過度保護的加穗子》 描述作為獨生女的加穗子，一直受到父母的嚴密保護，直到墜入愛河後，才有所改變學習獨立。（《過度保護的加穗子》劇照）

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亞洲家庭該思考的問題

其實，《過度保護的加穗子》，並不是我一開始想要看的日劇，但是在看完第一集以後，就覺得確實值得追，因為這裡面可以看得出來導演與編劇花了非常多的心思在講一個故事，而且是亞洲家庭都應該要思考的問題。這個故事是以根本家的女兒，也就是根本加穗子為中心，擴展到整個家族所面臨的問題。加穗子是獨生女，從小就受到媽媽嚴密的保護，她到大學畢業以前的人生，都由媽媽安排，而且媽媽說的話都是對的，而爸爸雖然是一家之主，但是女兒就只是把他當作提款機，他也盡力滿足這個家的需求，直到一個在孤兒院長大的男生，也就是加穗子的同校同學，介入加穗子的生活中，整個家族開始出現了很大的變化。這個男孩從小就獨立成熟，但也憤世嫉俗，是個不會成功的準畫家。而他非常鄙視加穗子的被保護成長模式，他認為日本之所以崩壞，就是被這些被寵壞的大人們毀掉的。

律師呂秋遠認為《過度保護的加穗子》的劇情，是以討論家庭價值為主。（《過度保護的加穗子》劇照）

加穗子是沒離尾巴的青蛙

好的，故事就從他們兩個人開始。導演用了很多的技巧讓這部戲劇看起來不無聊，例如把每個主角與動物連結在一起。爸爸是努力想要展現權威，但經常失敗的公獅子、媽媽是在家裡掌控欲很強，但只要離開勢力範圍，就會沈默的狐獴、加穗子是沒有脫離尾巴的青蛙、加穗子的男友阿初是小野狼、外婆是穩定家族的大象。爸爸的旁白加上動畫設計，讓畫面覺得很可愛，也讓這部戲劇有趣很多。可是，這部日劇如果只是想談「加穗子如何蛻變成一個成熟的人」，那就稍微膚淺一些了。事實上，整部影集討論的家庭價值很多，但是最重要的問題，還是兩個人在一起到底是為什麼？

呂秋遠認為女主角加穗子遇到阿初後，與對方互有補足，慢慢地找到更好的自己。（《過度保護的加穗子》劇照）

所有的感情之所以存在，就是為了支持彼此。

加穗子如果沒有遇到阿初，大概就永遠會是一個只知道媽媽的小女孩。遇到阿初以後，她開始學習獨立、知道如何付出。阿初遇到加穗子以後，他開始學習不要憤世嫉俗，也懂得去欣賞別人、保護自己所愛。這個家族乍看之下很完美，但是每個人都有問題，也慢慢在挫折當中學習怎麼釋懷、成長，然後彼此打氣與關愛，這應該就是感情存在的意義。

其實在整部影集裡，最令人安心的角色，應該就是外婆。加穗子的外婆，跟媽媽聊起帶孩子的心得時，是這麼跟媽媽說的：

「那個孩子會不會比我們想像得要堅強許多，雖然吸收新事物的時間比較長，可是一旦接受了，就比別人更努力，這點妳不是最清楚嗎？每一位母親在養育孩子的過程中都有遺憾，就連我也總是在想，為什麼沒有為妳們付出更多。但最後只能下定決心，就算孩子摔倒了，也要相信她能夠自己站起來。比起去愛，相信更加困難。」

呂秋遠感慨，父母總是在寵溺子女，卻少有能做到相信他們，在摔倒後能自己站起來。（《過度保護的加穗子》劇照）

要相信自己的孩子，即使跌倒了也會站起來。更進一步的說，要相信自己的家人與愛人，即使受到挫折，他們也會勇敢的面對。而不是當他們發生問題時，就急著為他們付出，這樣的付出，反而會讓他們喪失成長的機會。每個看似美滿的家庭，都有自己的問題要克服，也只有自己能克服，大概就是這樣吧！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）