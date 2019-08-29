九巴車站設「候車按鈕」提示巴士停站　網民質疑：點知邊條路線？

於巴士站等車不時發生巴士飛站情況，令乘客感無奈。不過近日有網民在畢架山花園的九巴巴士站候車，發現一個與家用門鈴很相似的按鈕，並寫有「侯車請按掣」的貼紙，似乎是新裝置，而巴士站頂則設有一個紅色燈。照片引起網民議論，有人認為按鈕是讓司機知道有人候車，但有網民質疑「咁同有人企喺度有咩分別？」，九巴回覆《香港01》表示，這是一項試驗計劃，擬於個別車站安裝提示燈，輔助乘客在光線欠佳的情況下候車，目前有關裝置正在調整。

有網民稱在九巴巴士站發現一個與家用門鈴很相似的按鈕，並寫有「侯車請按掣」的貼紙。（fb「香港交通突發報料區」圖片）

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巴士站頂則設有一個紅色燈。（fb「香港交通突發報料區」圖片）

有網民日前在facebook群組「香港交通突發報料區」發帖，上載兩張在畢架山花園的九巴巴士站拍攝的照片，只見站內有一個白按鈕，上方貼有一張寫上「侯車請按掣」的貼紙，另一張照片則顯示車站頂設有一個紅色燈，跟車廂內的落車燈相似，只要按下白色按掣，紅色燈就會閃亮。

九巴發言人表示，公司正構思一項試驗計劃，擬於個別車站安裝提示燈，輔助乘客在光線欠佳的情況下候車。若試驗成功，乘客除向來車揚手示意，亦可按訊號燈進一步提示巴士停站，目前有關裝置正進行調整。

帖文引起網上熱議，不少人認為新裝置效用不大，而且實行時有困難，「個站咁多條線，咁點先知到我要那一條缐埋站呢？」，有網民亦質疑如果忘記按掣，巴士司機是否可「大條道理」飛站。不過有人則認為裝置的確能方便車長，「夜晚用應該易啲畀司機睇到」，有網民就建議不如設置「風能風扇」，讓乘客候車期間涼一涼，既可環保又可推動公司智能形象。