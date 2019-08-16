大媽搭巴士問車站冇人應　爆粗鬧爆車長「唔睬人咪冇職業操守」

「行車時不得與車長談話」是巴士乘客要遵守的守則，不過近日就有大媽疑因向車長查問車站詳情未獲回應，爆粗大罵車長，「你唔睬人咪冇職業操守！呢啲係公共汽車嚟㗎」，其他乘客勸大媽不要騷擾車長，反被她大罵：「你哋都唔分青紅皂白！」

大媽瘋狂爆粗怒罵車長及乘客，「人哋問你（車長）個站咋嘛，你唔睬人係冇職業操守，你啱唔啱先？」（影片截圖）

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有網民日前在facebook群組「巴士的事討論區」上載短片，指在周一（12日）下午約3時，一輛前往金鐘的城巴上，有大媽瘋狂爆粗怒罵車長及乘客，「人哋問你（車長）個站咋嘛，你唔睬人係冇職業操守，你啱唔啱先？」、「呢啲係公共汽車嚟㗎，你有責任話畀人知有冇站」。

其間有乘客勸喻她不要再吵，但大媽則批評「你唔幫人哋不單止，仲話我哋唔啱」、「你一味話人哋阻住你，地鐵嗰啲夠阻住我返工咯，我唔好出聲打佢？」、「邊個唔啱，邊個啱，你要分清楚嘛！」，其後車長忍不住開聲着大媽不要再騷擾他駕駛，否則會將巴士停在路旁，但大媽未有示弱，繼續大罵「你出聲啦咩，你而家先出聲？睇你個仆X路啦」，遭其他乘客群起怒斥「你唔好再騷擾司機揸車」、「係咪想攬住一齊死呀？」。

影片引起網上熱議，不少網民直斥「你做乘客都冇乘客操守」，又指「唔識路乘客可以睇路線紙，行駛中同司機講嘢會構成犯罪」，另有網民認為車長應即報上台兼報警處理。有人則關心影片以後的發展，樓主指當時下層乘客繼續大罵戰。

根據城巴《乘客守則》列明，乘客勿在行車時與車長談話，亦禁止以恐嚇、辱罵或淫褻性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內的乘客。