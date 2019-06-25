見巴士站冇人排隊車長駛走　野蠻阿叔衝上車爆粗潑水轟飛站

「巴士阿叔」名句「你有壓力、我有壓力」令人難忘，同類壓力大叔其實真太多！有巴士車長撰文，指近日開工見車站無人排隊故沒埋站駛走，在紅綠燈位卻被兩名大叔衝到車門指罵，他讓對方上車理論，大叔爆粗狂鬧又潑水，最終需報警處理，其他乘客看不過眼反插兩名大叔離譜。車長大嘆返工不代表可讓人辱罵，又指不離開報警處理，是不想重現車長被罵最終發生意外的慘劇。

周車長當日駛經衙前圍道站，因未見到有人排隊，遂無埋站就駛走車輛。其後等待紅綠燈期間，有2位大叔衝去車門外大聲指罵車長飛站，逼使對方開門理論。（周車長提供片段截圖）

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一名周姓車長於fb個人專頁「巴士維修技工的載客賣血生涯」撰文，指昨（24日）下午時分與乘客發生爭拗。他指當時駕駛「75x」由九龍城碼頭往大埔富善邨的班次，期間經過衙前圍道站，因見到無人在站前排隊及按鐘下車，遂決定直接駛離沒埋站。

他指沒想到駛至數十米後燈口等候轉燈時，突然有2位大叔從後衝到車門前大聲指罵他飛站，其間粗口橫飛逼他開門，衝上車後更是持續怒罵。

周車長指當時負責駕駛「75x」由九龍城碼頭往大埔富善邨的班次。（周車長提供圖片）

據Fb專頁「巴士台HK Bus Channel」上載當時片段，顯示身穿格仔恤衫的大叔全程不停口與周車長理論，另一名大叔更拿着濕透的雨傘指向車長，如此情況下車長稱「一個向我潑水，一個係咁X老X揚言要打我，我真係忍唔住攞住手機出黎拍片保障自己人身安全」。

周車長續指：「個阿叔話自己無講粗口反指我講粗口，潑水個阿叔話自己無潑水，最後報警處理，但潑水個阿叔逃去」。他又稱當時不少同車乘客圍觀，了解事件後齊齊幫口狂罵大叔野蠻，他則因阻礙了乘客，曾向他們致歉。

身穿格仔恤衫的大叔全程未停口與周車長理論，另一位大叔甚至拿着濕透的下傘指着車長。（周車長提供圖片）

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最終警方到場，兩名大叔被口頭警告便了事，他有向公司報告事件以待跟進，「而家就要睇我公司，睇完片嘅話，可以追究責任」。車長感嘆雖然他在上班也不代表可被辱罵，他當時可不開門離開了事，惟他不想有下一個車長被罵，也不願再出現因乘客狂鬧車長最終發生意外的慘劇，所以才報警處理。

不少網民力撐周車長勇敢，批評大叔行為無恥，「呢啲人唔應該縱容」、「啲兩蚊係惡啲」、「又要惡，一攞手機出嚟影就即刻縮，不過冇用，車上有cam佢哋嘅行為無所遁形」、「搭巴士遞手係常識，巴士條例亦寫明，唔識唔好學人搭，行路啦」。

（Fb專頁「巴士台HK Bus Channel」、「巴士維修技工的載客賣血生涯」）