馬背上的貓咪爆紅　身型無阻友誼　一見鍾情成6年糖黐豆好友

跨物種友誼總令人感到奇妙！澳洲一位善心女主人，6年前遇到一隻被遺棄的黑貓，決定帶回牧場收養，殊不知貓咪竟然跟馬仔做了好朋友，還常常坐在馬仔身上，一起休息一起看風景，成了形影不離的好朋友。馬仔與貓咪的友誼感動網民，主人亦為牠們開設了facebook、Instagram帳戶「champy_and_morris」及YouTube頻道分享日常生活。

「馬背上的貓咪」照片網上爆紅。（IG「champy_and_morris」圖片）

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澳洲女生Jennifer Boyle憶述6年前，在一個動物收容所遇到9個月大的貓咪Morris，當時牠目不轉睛地看着自己，「我就是他揀選的人」，因而決定領養牠。回家後，Jennifer將Morris介紹給12個月大的馬仔Champy認識，結果Champy瞬間愛上這位好朋友。雖然馬仔的身型大很多，Morris數天後已經不再怕牠，還會跳上馬仔巨大的身軀上乘涼，從此就再沒有分開。

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Jennifer將Morris介紹給馬仔Champy認識，結果成了6年好朋友。（IG「champy_and_morris」）

牠們平時喜歡互相梳理毛髮，一起打瞌睡，一起在馬槽喝水，「傻傻的在一起」。不少人都很好奇貓咪如何跳上這麼高的馬身，原來場內有一個特別的柵欄位置，讓牠輕易到達馬背，主人稱之為「巴士站」。

Jennifer Boyle目前還收養了另外3隻馬及一隻貓咪，並開設了一個眾籌網站希望能助養更多動物，改善牠們的生活。

（Bored Panda）