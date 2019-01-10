來世也要再與你相遇！美國貓咪貝里（Bailey）近日不敵病魔與世長辭，小主人在其最後時光，邊緊抱氣息微弱的牠，邊溫柔地唱歌的片段，感動大批網民。在小主人唱最後一曲後3小時，貝里安然離世，來自世界各地網民齊寄悼念及安慰信，希望幫助女孩一家早日克服傷痛。

貓咪貝里（Bailey）與小主人一同成長，感情深厚，在最後時刻也相依告別。（instagram「bailey_no_ordinary_cat」圖片）

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居於美國伊利諾伊州的艾林（Erin Merryn），讀大學時與貝里相遇，當時她發現一隻小貓溜進了宿舍房間，因宿舍不允許養寵物，只好另找他人收養，輾轉下艾林終說服其父母收養貝里，成為家人一待10多年。

貓咪貝里（Bailey）與女主人的相遇彷如命中注定，牠亦與艾林兩名女兒共同成長，感情深厚如同兄妹。從艾林分享的日常生活短片可見，貝里會待在剛出生的女兒身旁觀察，雖有點兒害怕，卻無聲的包容和愛護，兩位小主人亦會幫牠洗澡、打扮、餵食，甚至擁着牠一同看故事書。

貝里對孩子們影形不離，向她們撒驕、陪他們睡覺。（instagram「bailey_no_ordinary_cat」圖片）

「平常的貓不會這麼乖巧任人擺佈，而貝里很享受，我想牠一定很愛我們」，艾林指貝里與孩子們影形不離，會向她們撒驕及睡覺，艾林數年前開始在不同社交平台，包括Instagram和facebook分享貝里的日常生活，吸引大量粉絲關注，其後更出版自傳「Bailey, No Ordinary Cat」。

貝里去年12月10日因病去世，終年14歲，這個消息令粉絲們心碎，即時湧到帳戶留言悼念。女主人艾林亦分享貝里走完人生最後一程的短片，可見4歲大女兒Abby緊抱着虛弱的貝里，一邊輕撫，一邊低聲溫柔地唱「You Are My Sunshine」，這片段吸引近百萬人次觀看，溫馨又傷感的瞬間，惹哭不少網民，而貝里在聽完最後一曲後3小時後安然離世，趕不及和最後的家人一起慶祝聖誕節。

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艾林傷心地表示，平日女兒不時用稚嫩童聲對貝里唱「You Are My Sunshine」，表達心中的愛，惟此溫馨的畫面將不再，其喵喵叫聲也已成絕響。她又指貝里去世後，她們一家收到從世界各地的粉絲寄來過百張的慰問和紀念卡片，艾林發文感謝粉絲們助她們渡過傷痛的時刻，又指出會和女兒們會看完所有的卡片，繼續和大家分享貝里生前開心的時刻。

（facebook「Bailey No Ordinary Cat」）